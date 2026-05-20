В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из пяти населенных пунктов

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из отдельных населённых пунктов Синельниковского района из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных российских обстрелов.

Как сообщили в Дубовиковской сельской территориальной общине, эвакуация введена в соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации от 18 мая 2026 года №893/0/527-26.

Речь идёт о жителях Чаплинского и Шевченковского старостинских округов. Обязательной эвакуации подлежат жители посёлка Чаплино, а также сёл Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное и Журавлинка.

В общине отметили, что эвакуация будет проводиться в течение 30 дней.

Местные власти призвали жителей не затягивать с выездом в более безопасные регионы из-за угрозы жизни и здоровью людей.

Подчеркивается, что эвакуация проводится организованно и бесплатно.

