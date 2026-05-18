В Днепре из-за атаки РФ повреждено здание налоговой службы, фото

23:30, 18 мая 2026
Взрывной волной повреждены окна и помещения.
В результате ночной массированной атаки РФ в Днепре повреждено административное здание налоговой службы в одном из районов города. Взрывной волной повреждены окна и помещения, однако люди не пострадали. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Она отметила, что, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, работники налоговой службы продолжают работать и обеспечивать стабильность процессов.

