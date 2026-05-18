У Печерском районе Киева вспыхнул лицей, фото
22:00, 18 мая 2026
Горело перекрытие между вторым и третьим этажами здания лицея.
В Киеве произошел пожар в одном из лицеев на улице Круглоуниверситетской. Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве, информация о возгорании поступила спасателям в 7:29.
По данным ГСЧС, горело перекрытие между вторым и третьим этажами здания лицея. Пожар был ликвидирован в 09:16 на площади 5 квадратных метров.
Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
