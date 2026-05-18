В каких случаях помощь малоимущим продолжают без обращения: объяснение ПФУ

20:54, 18 мая 2026
Государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в ряде случаев могут автоматически продлить на следующий период без повторного подачи заявления и декларации.
Пенсионный фонд Украины напомнил, в каких случаях государственная социальная помощь малоимущим семьям продолжается автоматически без повторного обращения получателя.

Государственная социальная помощь назначается сроком на шесть месяцев и может быть автоматически продлена еще на один шестимесячный период, если получатель отвечает установленным требованиям и критериям.

Автоматическое продление пособия предусмотрено для одиноких лиц с инвалидностью, не имеющих других источников существования, нетрудоспособных супругов при отсутствии лиц, обязанных их содержать, а также для одиноких лиц, достигших 65-летнего возраста и не имеющих других источников существования. Для последней категории такая помощь может быть назначена пожизненно.

В ПФУ отметили, что если получатель принадлежит одной из таких категорий, государственная социальная помощь как малообеспеченной семье будет продлена автоматически на следующий период.

В то же время во всех других случаях для продолжения выплат уполномоченный представитель малообеспеченной семьи должен повторно подать заявление и декларацию.

