Какие лицензии необходимы для оптовой и розничной торговли топливом: правила для бизнеса

Для оптовой и розничной продажи горючего предприятия должны получить соответствующие лицензии.

Торговля горючим в Украине осуществляется при условии соблюдения требований законодательства о лицензировании, хранении, учете и реализации горючего. Для субъектов хозяйствования важно учитывать установленные правила и требования контролирующих органов, чтобы вести деятельность законным способом и избегать нарушений.

Для законной торговли горючего бизнеса необходимо получить соответствующую лицензию. Для оптовой продажи требуется лицензия на оптовую торговлю, а для продажи горючего конечным потребителям — лицензия на розничную торговлю.

В то же время, продажа горючего в потребительской таре объемом до 5 литров не требует ни одной лицензии — ни на оптовую или розничную торговлю, ни на хранение.

Лицензия оформляется отдельно для каждого места торговли. Для оптовой торговли она необходима на каждый объект, где осуществляется продажа горючего. Если отдельных мест торговли нет, лицензию оформляют по местонахождению предприятия или постоянного представительства нерезидента. Для розничной торговли лицензия необходима на каждую АЗС, автогазозаправочную станцию ​​или другой пункт продаж.

Торговать горючим разрешено только с официально определенных мест. Оптовая торговля без стационарного места возможна только со склада или транспортного средства, где топливо хранится и отпускается лицензированным предприятием, напоминает налоговая служба.

Розничная продажа горючего разрешена исключительно через АЗС, автогазозаправки, специализированные пункты или магазины. Исключение касается продажи сжиженного газа в баллонах для населения с мобильных транспортных средств.

В таком случае продавец должен иметь лицензированное место розничной торговли, транспортное средство должно быть внесено в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего, а расчеты должны производиться через зарегистрированные регистраторы расчетных операций.

