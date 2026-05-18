  1. В Украине

Какие лицензии необходимы для оптовой и розничной торговли топливом: правила для бизнеса

19:42, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для оптовой и розничной продажи горючего предприятия должны получить соответствующие лицензии.
Какие лицензии необходимы для оптовой и розничной торговли топливом: правила для бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Торговля горючим в Украине осуществляется при условии соблюдения требований законодательства о лицензировании, хранении, учете и реализации горючего. Для субъектов хозяйствования важно учитывать установленные правила и требования контролирующих органов, чтобы вести деятельность законным способом и избегать нарушений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для законной торговли горючего бизнеса необходимо получить соответствующую лицензию. Для оптовой продажи требуется лицензия на оптовую торговлю, а для продажи горючего конечным потребителям — лицензия на розничную торговлю.

В то же время, продажа горючего в потребительской таре объемом до 5 литров не требует ни одной лицензии — ни на оптовую или розничную торговлю, ни на хранение.

Лицензия оформляется отдельно для каждого места торговли. Для оптовой торговли она необходима на каждый объект, где осуществляется продажа горючего. Если отдельных мест торговли нет, лицензию оформляют по местонахождению предприятия или постоянного представительства нерезидента. Для розничной торговли лицензия необходима на каждую АЗС, автогазозаправочную станцию ​​или другой пункт продаж.

Торговать горючим разрешено только с официально определенных мест. Оптовая торговля без стационарного места возможна только со склада или транспортного средства, где топливо хранится и отпускается лицензированным предприятием, напоминает налоговая служба.

Розничная продажа горючего разрешена исключительно через АЗС, автогазозаправки, специализированные пункты или магазины. Исключение касается продажи сжиженного газа в баллонах для населения с мобильных транспортных средств.

В таком случае продавец должен иметь лицензированное место розничной торговли, транспортное средство должно быть внесено в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего, а расчеты должны производиться через зарегистрированные регистраторы расчетных операций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]