Британский юрист ездил пьяным, без прав и с кокаином — но избежал отстранения от работы

Трибунал оштрафовал юриста на 15 тысяч фунтов, но учел его алкогольную зависимость, лечение и раскаяние.

В Великобритании юриста оштрафовали на 15 тысяч фунтов стерлингов из-за нескольких случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии и сокрытия этих приговоров от профессионального регулятора. Об этом говорится в решении Дисциплинарного трибунала солиситоров (SDT).

Несмотря на серьезность нарушений, дисциплинарный трибунал решил не отстранять его от работы, учитывая проблемы с алкогольной зависимостью и то, что мужчина прошел лечение.

Как известно, Випул Капур работает юристом с 2009 года. Во время рассмотрения дела он признал все обвинения. Речь идет о трех случаях управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в период с 2017 по 2020 год.

Кроме этого, во время третьего задержания он управлял автомобилем, хотя уже был лишен водительских прав. Также у него не было страховки на автомобиль, а правоохранители нашли при нем кокаин.

Отдельной претензией стало то, что юрист не сообщил о своих приговорах. На слушании Капур объяснил, что в тот период имел серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, ситуацию ухудшали изнурительный график работы и ежедневные поездки на работу и обратно, которые занимали около трех часов.

Трибунал также заслушал заключение психиатра, который подтвердил, что юрист на тот момент имел алкогольную зависимость — не только психологическую, но, вероятно, и физическую.

В решении отмечается, что проблемы накапливались из-за сильного стресса, профессиональной нагрузки и переутомления после повышения на работе.

Трибунал признал все нарушения доказанными. В то же время дисциплинарная коллегия учла, что ранее у юриста не было проблем с профессиональной этикой, а с декабря 2023 года он полностью отказался от алкоголя и проходит восстановление.

В SDT подчеркнули, что главная цель наказания — не месть, а защита общества и сохранение доверия к юридической профессии.

Члены трибунала отдельно отметили, что могли временно отстранить Капура от работы, однако решили учесть его личные обстоятельства и то, что он искренне раскаялся.

В итоге юриста оштрафовали на 15 тысяч фунтов стерлингов и дополнительно обязали выплатить более 10 тысяч фунтов судебных издержек.

