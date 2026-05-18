В ЕС обсуждают продление временной защиты для украинцев ещё на год

В Еврокомиссии подтвердили, что ведут переговоры со странами-членами ЕС, однако окончательное решение пока не принято.

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии о возможном продлении действия временной защиты для украинцев еще на один год. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщают СМИ.

По словам Ламмерта, вопрос продления временной защиты для граждан Украины в настоящее время находится на стадии обсуждения между институтами ЕС и государствами-членами.

«Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются», — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Он уточнил, что Европейская комиссия фактически начала соответствующие консультации со странами-членами еще в марте во время Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

«Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины», — подчеркнул Ламмерт.

В то же время он добавил, что на данный момент окончательного решения о продлении временной защиты принято не было.

Ранее специальный посланник Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон сообщила, что, как ожидается, ЕС продлит действие временной защиты для граждан Украины ещё на год — до 2028 года. Она также отметила, что соответствующее предложение от Еврокомиссии может появиться «довольно скоро», поскольку государства-члены «готовы это сделать».

Добавим, что, по недавним данным Евростата, в ЕС на 69 тысяч сократилось количество украинцев, находящихся под временной защитой.

