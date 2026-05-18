Доплата к пенсии: кто из военных пенсионеров может получить дополнительно 1300 гривен и какие документы нужны

Ежемесячная надбавка к пенсии в размере 1297,5 грн предусмотрена для отдельной категории военных пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи и не работают. Соответствующее разъяснение обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Право на прибавку имеют:

неработающие пенсионеры из числа военнослужащих (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава;

лица, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Прибавка устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот прожиточный минимум составляет 2595 гривен, следовательно, размер доплаты на одного человека составляет 1297,5 грн. При этом общая сумма надбавки согласно действующему законодательству не ограничивается количеством иждивенцев и может быть выше.

Надбавка назначается только на тех членов семьи, которые не получают пенсионных выплат из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, при наличии права одновременно на пенсию, социальную помощь и надбавку необходимо выбрать один из видов выплат и если в семье есть несколько пенсионеров, только одному из них по взаимному согласию.

Необходимые документы для оформления:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи с нетрудоспособным членом семьи;

справки о содержании и совместном проживании;

документы об отсутствии трудовой деятельности пенсионера (при отсутствии официальных подтверждений допускается подача заявления с объяснением обстоятельств прекращения работы или службы).

Документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в отделение ПФУ по месту получения пенсии.

Порядок назначения надбавки определяется Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Конкретный перечень нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на надбавку, установлен подпунктами "а" - "д" статьи 30 Закона Украины от 09.04.1992

