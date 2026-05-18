  1. В Україні

Доплата до пенсії: хто з військових пенсіонерів може отримати додатково 1300 гривень та які документи потрібні

20:00, 18 травня 2026
Право на надбавку мають військовослужбовці та особи з інвалідністю.
Щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 1297,5 грн передбачена для окремої категорії військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї та не працюють. Відповідне роз’яснення оприлюднив Пенсійний фонд України.

Право на надбавку мають:

  • непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців (крім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;
  • особи, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності.

Надбавка встановлюється на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року цей прожитковий мінімум становить 2595 гривень, отже, розмір доплати на одну особу складає 1297,5 грн. При цьому загальна сума надбавки згідно з чинним законодавством не обмежується кількістю утриманців і може бути вищою.

Надбавка призначається тільки на тих членів сім’ї, які не отримують пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування або державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, за наявності права одночасно на пенсію, соціальну допомогу та надбавку необхідно обрати один із видів виплат та якщо в сім’ї є кілька пенсіонерів, надбавка на одного непрацездатного члена сім’ї може бути призначена лише одному з них за взаємною згодою.

Необхідні документи для оформлення:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з непрацездатним членом сім’ї;
  • довідки про утримання та спільне проживання;
  • документи про відсутність трудової діяльності пенсіонера (у разі відсутності офіційних підтверджень допускається подання заяви з поясненням обставин припинення роботи або служби).

Документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до відділення ПФУ за місцем отримання пенсії.

Порядок призначення надбавки визначається Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Конкретний перелік непрацездатних членів сім’ї, які мають право на надбавку, встановлено підпунктами «а» – «д» статті 30 Закону України від 09.04.1992

