Субсидія 2026: як українцям рахують суму допомоги на комуналку

Українцям пояснили, як саме у 2026 році визначають розмір житлової субсидії та які доходи враховують при її призначенні.

Українці, які витрачають значну частину доходів на комунальні послуги, можуть оформити житлову субсидію. При цьому сума допомоги для кожної сім’ї визначається окремо — залежно від доходів та складу домогосподарства.

У Пенсійному фонді України пояснили, що субсидія призначається у випадку, якщо витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж, розрахований індивідуально для конкретної родини.

Як визначають обов’язковий платіж

Розрахунок здійснюється за спеціальною формулою у кілька етапів:

спочатку визначають середньомісячний сукупний дохід усіх членів домогосподарства;

отриману суму ділять на кількість осіб у сім’ї та визначають середній дохід на одну людину;

після цього дохід на одну особу порівнюють із прожитковим мінімумом, встановленим на 1 січня року призначення субсидії. Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 3 209 грн;

далі результат ділять навпіл та множать на 15%. Саме так формується обов’язковий відсоток платежу за комунальні послуги.

Які доходи враховують

У ПФУ зазначають, що період, за який беруться доходи, залежить від того, коли саме оформлюється субсидія.

Якщо допомогу призначають із травня — тобто на неопалювальний сезон — враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року.

Для субсидії, яка оформлюється з жовтня на опалювальний сезон, беруть до уваги доходи за перший та другий квартали поточного року.

Якщо людина звертається не на початку сезону, а пізніше, тоді враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю перед поданням заяви.

Окремий порядок діє для пенсіонерів. Якщо субсидію оформлюють на опалювальний сезон, у розрахунок включають пенсію за серпень поточного року. Для неопалювального сезону враховується пенсія за березень.

У випадках, коли субсидію призначають не з початку сезону, до уваги береться пенсія за місяць, який передує місяцю перед оформленням допомоги.

