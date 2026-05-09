Заплуталося у сітці, коли тікало від пожежі: у Чорнобильському заповіднику врятували лосеня, фото

18:25, 9 травня 2026
У суботу, 9 травня, із зони пожежі в Чорнобильському заповіднику вдалося врятувати ще одне лосеня. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Тварину виявили представники Clean Futures Fund та передали фахівцям заповідника.

Ймовірно, тікаючи від пожежі, лосеня заплуталося у сітці та не могло самостійно вибратися. У тварини зафіксовані значні пошкодження, ознаки виснаження, а також ураження кліщами.

«Після огляду було прийнято рішення направити лосеня до Сафарі-парк Медвино, де воно перебуватиме під наглядом фахівців та проходитиме необхідне лікування та реабілітацію.

Усі роботи проводяться з дотриманням норм природоохоронного законодавства та норм радіаційної безпеки», - додали у заповіднику.

