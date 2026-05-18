Майже 14 тисяч працівників аварійно-відновлювальних бригад цього тижня отримають додаткові виплати за березень

Додаткові кошти за березень нарахують енергетикам, газовикам, комунальникам, залізничникам і працівникам водоканалів, які займаються ліквідацією наслідків ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.

Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які займаються ліквідацією наслідків ворожих атак по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, виплати отримають майже 14 тисяч працівників, серед яких енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.

Йдеться про фінальну виплату державної підтримки у розмірі 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетичній сфері. Виплати за січень та лютий, як зазначила прем’єр-міністерка, вже були здійснені у повному обсязі.

