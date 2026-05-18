  1. В Україні

Олександра Кирика призначили новим начальником ТУ ДСА у Чернівецькій області

17:13, 18 травня 2026
У територіального управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області новий начальник.
Олександр Кирик із 15 травня офіційно очолив територіальне управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області.

Голова Державна судова адміністрація України привітав нового керівника з призначенням та висловив сподівання, що діяльність територіального управління отримає новий імпульс для розвитку та ефективної роботи.

Своєю чергою, Олександр Кирик заявив, що особисто вивчатиме проблемні питання кожного місцевого загального суду області та запевнив, що жодна судова установа не залишиться без уваги територіального управління.

Під час зустрічі учасники також обговорили низку актуальних питань, пов’язаних із роботою судів. Зокрема, йшлося про фінансове та організаційне забезпечення судових установ, проведення капітальних ремонтів, залучення присяжних і перекладачів до судових процесів тощо.

Не оминули, зокрема, і питання про альтернативне опалення, безпеку електромереж і кібербезпеку. Також було обговорено початок підготовки до наступного зимового періоду.

ДСА

