Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття депутата, який брав кредити у банку і не віддавав гроші

16:33, 18 травня 2026
За словами Руслана Краченка, зараз підозрюваний переховується за кордоном.
Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про викриття колишнього депутата, який роками брав кредити у держбанку через підставні фірми і не повертав гроші.

За інформацією слідства, агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник.

Однак, як далі встановили правоохоронці, далі він, маючи техніку на руках, заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів. А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн.

Усі три кредити склали близько 185 млн грн.

«При цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав. Заставні трактори він розпродав третім особам», - вказав Руслан Кравченко.

Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн.

Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Все будувалось на довірі. Через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для ілюзії чесності частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства – 11 млн грн.

Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За словами Руслана Краченка, зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук.

ОГП депутат підозрюваний

