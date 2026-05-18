Суддю Ігоря Проскурняка обрано головою Садгірського районного суду міста Чернівці

Ігоря Проскурняка обрали головою Садгірського районного суду Чернівців строком на три роки за результатами таємного голосування зборів суддів.

У Садгірському районному суді Чернівців відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування на цю посаду обрали суддю Ігоря Проскурняка.

Він обійматиме адміністративну посаду строком на три роки.

