  1. В Україні

Як мобілізованому підприємцю не втратити бізнес під час служби — головні правила для ФОП

17:56, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як працюють податкові пільги, що робити з працівниками та чи потрібно повідомляти податкову.
Як мобілізованому підприємцю не втратити бізнес під час служби — головні правила для ФОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобілізація або служба за контрактом не припиняє статус фізичної особи-підприємця. Військовослужбовець залишається зареєстрованим ФОП і може продовжувати підприємницьку діяльність.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як діяти, якщо немає можливості керувати бізнесом

Мін’юст пояснює: якщо під час служби підприємець не має можливості особисто керувати бізнесом, він може уповноважити іншу особу. Для цього оформлюється довіреність, у якій визначається обсяг повноважень — зокрема підписання договорів, проведення платежів і подання звітності. Це дозволяє забезпечити безперервність роботи бізнесу.

Кому заборонено займатися підприємництвом під час служби

Водночас окремим категоріям військовослужбовців займатися підприємництвом під час служби заборонено. Йдеться про військових посадових осіб, які виконують організаційно-розпорядчі функції, зокрема керують підрозділом, або адміністративно-господарські функції — управляють майном чи ресурсами.

У Мін’юсті наголосили, що визначальним є не звання, а посада та функціональні обов’язки. У разі сумнівів радять звертатися до служби персоналу військової частини.

Чи потрібно повідомляти податкову

Інформація про мобілізацію або укладення контракту передається до податкових органів автоматично. Однак для уникнення можливих непорозумінь ФОП може самостійно подати заяву та копії підтвердних документів.

Які податкові пільги діють для військовослужбовців-ФОП

Для військовослужбовців-ФОП на період служби передбачені податкові пільги. Зокрема, підприємець звільняється від сплати ЄСВ на весь час служби. ПДФО щодо підприємницької діяльності не нараховується і не сплачується. Крім того, не сплачується єдиний податок і не подається звітність.

Що буде, якщо у ФОП є наймані працівники

Якщо у ФОП є наймані працівники, уповноважена особа може нараховувати їм заробітну плату. При цьому ЄСВ і ПДФО нараховуються, однак їхню сплату можна відкласти.

Сплатити ці суми дозволяється протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Подання звітності також переноситься на період після завершення служби.

На що звернути увагу

У Мін’юсті звернули увагу, що якщо податкова не отримає інформацію про мобілізацію, військовослужбовцю-ФОП можуть продовжувати нараховувати податкові зобов’язання. У такому разі рекомендують самостійно подати заяву та підтвердні документи, щоб уникнути виникнення боргу.

Під час служби важливо завчасно впорядкувати управління бізнесом і делегувати повноваження для збереження стабільності підприємницької діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова мінюст підприємець ФОП ДПС мобілізація Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

У Фінляндії суддів зможуть звільняти лише за рішенням суду, а зворотне зниження пенсійного віку заборонять

Фінляндія пропонує закріпити в Конституції заборону зворотного зниження пенсійного віку суддів як додаткову гарантію їхньої незалежності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]