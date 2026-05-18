Як мобілізованому підприємцю не втратити бізнес під час служби — головні правила для ФОП

Як працюють податкові пільги, що робити з працівниками та чи потрібно повідомляти податкову.

Мобілізація або служба за контрактом не припиняє статус фізичної особи-підприємця. Військовослужбовець залишається зареєстрованим ФОП і може продовжувати підприємницьку діяльність.

Як діяти, якщо немає можливості керувати бізнесом

Мін’юст пояснює: якщо під час служби підприємець не має можливості особисто керувати бізнесом, він може уповноважити іншу особу. Для цього оформлюється довіреність, у якій визначається обсяг повноважень — зокрема підписання договорів, проведення платежів і подання звітності. Це дозволяє забезпечити безперервність роботи бізнесу.

Кому заборонено займатися підприємництвом під час служби

Водночас окремим категоріям військовослужбовців займатися підприємництвом під час служби заборонено. Йдеться про військових посадових осіб, які виконують організаційно-розпорядчі функції, зокрема керують підрозділом, або адміністративно-господарські функції — управляють майном чи ресурсами.

У Мін’юсті наголосили, що визначальним є не звання, а посада та функціональні обов’язки. У разі сумнівів радять звертатися до служби персоналу військової частини.

Чи потрібно повідомляти податкову

Інформація про мобілізацію або укладення контракту передається до податкових органів автоматично. Однак для уникнення можливих непорозумінь ФОП може самостійно подати заяву та копії підтвердних документів.

Які податкові пільги діють для військовослужбовців-ФОП

Для військовослужбовців-ФОП на період служби передбачені податкові пільги. Зокрема, підприємець звільняється від сплати ЄСВ на весь час служби. ПДФО щодо підприємницької діяльності не нараховується і не сплачується. Крім того, не сплачується єдиний податок і не подається звітність.

Що буде, якщо у ФОП є наймані працівники

Якщо у ФОП є наймані працівники, уповноважена особа може нараховувати їм заробітну плату. При цьому ЄСВ і ПДФО нараховуються, однак їхню сплату можна відкласти.

Сплатити ці суми дозволяється протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Подання звітності також переноситься на період після завершення служби.

На що звернути увагу

У Мін’юсті звернули увагу, що якщо податкова не отримає інформацію про мобілізацію, військовослужбовцю-ФОП можуть продовжувати нараховувати податкові зобов’язання. У такому разі рекомендують самостійно подати заяву та підтвердні документи, щоб уникнути виникнення боргу.

Під час служби важливо завчасно впорядкувати управління бізнесом і делегувати повноваження для збереження стабільності підприємницької діяльності.

