У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на честь Василя Стуса

На сайті КМДА зареєстрували петицію з ініціативою назвати центральну станцію метро іменем українського поета та дисидента Василя Стуса.

На сайті Київська міська державна адміністрація зареєстрували петицію №14219 з пропозицією перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на «Площу Василя Стуса». Автори звернення пояснюють ініціативу необхідністю вшанування українського поета, дисидента та борця за незалежність України.

У тексті петиції зазначається, що нині в київському метро лише одна станція названа на честь видатного українця — Тарас Шевченко. На думку авторів звернення, це створює підґрунтя для російських наративів про нібито відсутність в України власних героїв.

Автори петиції наголошують, що Василь Стус був не лише поетом і дисидентом, а й людиною, яка зробила внесок у відновлення незалежності України, заплативши за це власним життям, здоров’ям і родинним щастям.

Також у зверненні йдеться про те, що нинішня назва станції «Площа Українських Героїв», за словами авторів, не приживається серед киян. Вони стверджують, що частина людей продовжує використовувати стару назву станції, а інші скорочують нову до абревіатури «УГ». Назву «Стуса» автори петиції вважають короткою та зручною для вживання.

Окремо в петиції згадали минулорічну ініціативу щодо перейменування станції «Академмістечко» на честь Стуса. Автори документа заявляють, що називати станції іменами українських діячів лише на околицях міста є продовженням радянської традиції, тоді як центральна станція, на їхню думку, стала б «відновленням історичної справедливості».

У зверненні також зазначається, що в європейських країнах поширена практика називати станції метро іменами письменників та діячів культури.

Автори петиції наголосили, що можливе перейменування не потребуватиме значних бюджетних витрат. Вони зазначили, що дизайн напису для станції «Площа Українських Героїв» раніше безкоштовно розробив активіст Богдан Гдаль, а у випадку нового перейменування проукраїнські активісти готові допомагати на волонтерських засадах та організувати збір коштів на витратні матеріали.

