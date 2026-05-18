  1. В Україні

У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на честь Василя Стуса

18:14, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На сайті КМДА зареєстрували петицію з ініціативою назвати центральну станцію метро іменем українського поета та дисидента Василя Стуса.
У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на честь Василя Стуса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Київська міська державна адміністрація зареєстрували петицію №14219 з пропозицією перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на «Площу Василя Стуса». Автори звернення пояснюють ініціативу необхідністю вшанування українського поета, дисидента та борця за незалежність України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У тексті петиції зазначається, що нині в київському метро лише одна станція названа на честь видатного українця — Тарас Шевченко. На думку авторів звернення, це створює підґрунтя для російських наративів про нібито відсутність в України власних героїв.

Автори петиції наголошують, що Василь Стус був не лише поетом і дисидентом, а й людиною, яка зробила внесок у відновлення незалежності України, заплативши за це власним життям, здоров’ям і родинним щастям.

Також у зверненні йдеться про те, що нинішня назва станції «Площа Українських Героїв», за словами авторів, не приживається серед киян. Вони стверджують, що частина людей продовжує використовувати стару назву станції, а інші скорочують нову до абревіатури «УГ». Назву «Стуса» автори петиції вважають короткою та зручною для вживання.

Окремо в петиції згадали минулорічну ініціативу щодо перейменування станції «Академмістечко» на честь Стуса. Автори документа заявляють, що називати станції іменами українських діячів лише на околицях міста є продовженням радянської традиції, тоді як центральна станція, на їхню думку, стала б «відновленням історичної справедливості».

У зверненні також зазначається, що в європейських країнах поширена практика називати станції метро іменами письменників та діячів культури.

Автори петиції наголосили, що можливе перейменування не потребуватиме значних бюджетних витрат. Вони зазначили, що дизайн напису для станції «Площа Українських Героїв» раніше безкоштовно розробив активіст Богдан Гдаль, а у випадку нового перейменування проукраїнські активісти готові допомагати на волонтерських засадах та організувати збір коштів на витратні матеріали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ петиція метро

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

У Фінляндії суддів зможуть звільняти лише за рішенням суду, а зворотне зниження пенсійного віку заборонять

Фінляндія пропонує закріпити в Конституції заборону зворотного зниження пенсійного віку суддів як додаткову гарантію їхньої незалежності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]