В Киеве предлагают переименовать станцию метро «Площадь Украинских Героев» в честь Василия Стуса

На сайте КГГА зарегистрировали петицию с инициативой назвать центральную станцию метро именем украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрировали петицию №14219 с предложением переименовать станцию метро «Площадь Украинских Героев» в «Площадь Василия Стуса». Авторы обращения объясняют инициативу необходимостью почтить память украинского поэта, диссидента и борца за независимость Украины.

В тексте петиции отмечается, что сейчас в киевском метро только одна станция названа в честь выдающегося украинца — Тараса Шевченко. По мнению авторов обращения, это создает почву для российских нарративов о якобы отсутствии у Украины собственных героев.

Авторы петиции подчеркивают, что Василий Стус был не только поэтом и диссидентом, но и человеком, внесшим вклад в восстановление независимости Украины, заплатив за это собственной жизнью, здоровьем и семейным счастьем.

Также в обращении говорится о том, что нынешнее название станции «Площадь Украинских Героев», по словам авторов, не приживается среди киевлян. Они утверждают, что часть людей продолжает использовать старое название станции, а другие сокращают новое до аббревиатуры «УГ». Название «Стуса» авторы петиции считают коротким и удобным для употребления.

Отдельно в петиции упомянули прошлогоднюю инициативу о переименовании станции «Академгородок» в честь Стуса. Авторы документа заявляют, что называть станции именами украинских деятелей только на окраинах города является продолжением советской традиции, тогда как центральная станция, по их мнению, стала бы «восстановлением исторической справедливости».

В обращении также отмечается, что в европейских странах распространена практика называть станции метро именами писателей и деятелей культуры.

Авторы петиции подчеркнули, что возможное переименование не потребует значительных бюджетных расходов. Они отметили, что дизайн надписи для станции «Площадь Украинских Героев» ранее бесплатно разработал активист Богдан Гдаль, а в случае нового переименования проукраинские активисты готовы помогать на волонтерских началах и организовать сбор средств на расходные материалы.

