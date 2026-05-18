Олександра Кирика назначили новым начальником ТУ ГСА в Черновицкой области

У территориального управления Государственной судебной администрации в Черновицкой области новый начальник.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Александр Кирик с 15 мая официально возглавил территориальное управление Государственной судебной администрации в Черновицкой области.

Председатель Государственной судебной администрации Украины поздравил нового руководителя с назначением и выразил надежду, что деятельность территориального управления получит новый импульс для развития и эффективной работы.

В свою очередь, Александр Кирик заявил, что лично будет изучать проблемные вопросы каждого местного общего суда области и заверил, что ни одно судебное учреждение не останется без внимания территориального управления.

Во время встречи участники также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с работой судов. В частности, речь шла о финансовом и организационном обеспечении судебных учреждений, проведении капитальных ремонтов, привлечении присяжных и переводчиков к судебным процессам и т. д.

Не обошли стороной, в частности, и вопросы альтернативного отопления, безопасности электросетей и кибербезопасности. Также было обсуждено начало подготовки к следующему зимнему периоду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.