  1. В Украине

Олександра Кирика назначили новым начальником ТУ ГСА в Черновицкой области

17:13, 18 мая 2026
У территориального управления Государственной судебной администрации в Черновицкой области новый начальник.
Александр Кирик с 15 мая официально возглавил территориальное управление Государственной судебной администрации в Черновицкой области.

Председатель Государственной судебной администрации Украины поздравил нового руководителя с назначением и выразил надежду, что деятельность территориального управления получит новый импульс для развития и эффективной работы.

В свою очередь, Александр Кирик заявил, что лично будет изучать проблемные вопросы каждого местного общего суда области и заверил, что ни одно судебное учреждение не останется без внимания территориального управления.

Во время встречи участники также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с работой судов. В частности, речь шла о финансовом и организационном обеспечении судебных учреждений, проведении капитальных ремонтов, привлечении присяжных и переводчиков к судебным процессам и т. д.

Не обошли стороной, в частности, и вопросы альтернативного отопления, безопасности электросетей и кибербезопасности. Также было обсуждено начало подготовки к следующему зимнему периоду.

