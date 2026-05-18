Для студентов-медиков и фармацевтов вводят обязательное обучение на военной кафедре — что предусматривает закон

16:17, 18 мая 2026
Новая система подготовки будет предусматривать обновление учебных программ, интеграцию тактической медицины и усиление подготовки офицеров запаса медицинской службы.
Из-за дефицита квалифицированных медицинских кадров в ВСУ в Украине вводят обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Соответствующий закон уже принят парламентом, а сейчас Минздрав, Минобороны и МОН работают над его практическим внедрением в учебных заведениях.

Как сообщили в Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования после совещания с участием представителей Офиса Президента, профильных министерств и медицинских университетов, сегодня подготовку офицеров запаса медицинской службы осуществляют кафедры медицины катастроф и военной медицины в десяти вузах.

Новая система подготовки будет предусматривать обновление учебных программ с добавлением занятий на военных кафедрах, интеграцию курсов по тактической медицине и основам национального сопротивления, создание новых программ подготовки офицеров запаса, а также усиление материально-технической базы кафедр.

Подчеркивается, что ключевой задачей является не только увеличение количества подготовленных медиков, но и повышение уровня их профессиональной подготовки для оказания качественной помощи украинским военным на фронте.

В комитете заявили, что главная цель изменений — обеспечить военные подразделения достаточным количеством подготовленных медиков и улучшить качество медицинской помощи в боевых условиях. По их словам, работа над практической реализацией закона продолжается совместно с органами исполнительной власти.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах в Украине будет восстановлена обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Законом устанавливается, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе проходят граждане Украины, которые имеют или получают степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор; в обязательном порядке — граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

