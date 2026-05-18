Политик публично обвинял прокурора в коррупции и получил приговор — что сказал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека по делу VIEIRA COELHO v. Portugal пришел к выводу, что осуждение политика к наказанию в виде лишения свободы за диффамационные высказывания представляло собой непропорциональное вмешательство в свободу выражения мнений, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время Суд не установил нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство по статье 6 Конвенции, признав, что национальные суды обеспечили ему надлежащий уровень юридической помощи и достаточное время для подготовки защиты.
ЕСПЧ подчеркнул, что хотя заявитель распространял особо серьезные обвинения без надлежащей фактической основы, а государства имеют право защищать репутацию других лиц и авторитет правосудия, применение уголовного наказания в виде лишения свободы по делам о клевете допускается лишь в исключительных обстоятельствах — в частности в случаях языка ненависти или подстрекательства к насилию. В данном деле Суд пришел к выводу, что такие исключительные обстоятельства отсутствовали.
Обстоятельства дела VIEIRA COELHO v. Portugal № 40764/20
Дело касалось уголовного производства, открытого против заявителя за клевету и неповиновение при отягчающих обстоятельствах. Заявитель жаловался на нарушение пункта 1 и 3 подпунктов «b», «с» статьи 6 и статьи 10 Конвенции.
На момент события заявитель был членом регионального парламента Мадейры. В разные даты во время пресс-конференций, организованных им на Мадейре и в различных социальных сетях, он обвинил А. С., заместителя генерального секретаря региональной политической партии, в растрате средств; прокурора М. А. G. — в коррупции; бизнесмена J. М. G. — в причастности к схеме мошенничества и фальсификации документов; а также адвоката по вопросам исполнительного производства М. J. М. — в убийстве французского политика. Заявитель повторил обвинения, касавшиеся конкретно М. А. G., во время одного из заседаний регионального парламента.
На основании этих обвинений против него было открыто производство в Уголовном суде Мадейры, а также за злостное неповиновение из-за его отказа выполнить два судебных приказа: во-первых, отказ раскрыть прокуратуре личность автора статьи, опубликованной в местной газете под его руководством, и, во-вторых, невыполнение судебного предписания об удалении с веб-сайтов, которые он администрирует, определенных заявлений относительно М. J. М. В конечном итоге эти производства были объединены.
Судебное разбирательство по делу заявителя в Уголовном суде Мадейры началось 25 февраля 2019 года. На первом слушании N. B., адвокат, избранный заявителем, отказался от дела и отсутствовал. В начале заседания суд назначил А. С. S., государственного адвоката, для замены. Однако заявитель отказался от нового адвоката и попросил перенести заседание на 30 дней. Ссылаясь на необходимость надлежащего осуществления правосудия и интересы других сторон, присутствовавших в зале, судья отклонил ходатайство о переносе рассмотрения и продолжил слушание. Во время этого заседания суд заслушал заявителя, которого представлял А. С. S.
После подачи А. С. S. ходатайства о самоотводе для представления интересов заявителя был назначен новый государственный адвокат — С. P. G. Однако C. P. G. также подал ходатайство об отказе представлять заявителя. 11 марта 2019 года, в начале второго слушания, после двух предыдущих ходатайств, суд назначил нового адвоката по оказанию правовой помощи, C. C., для представления заявителя. Третье слушание состоялось позже в тот же день после 30-минутного перерыва, чтобы C. C. могла ознакомиться с материалами дела. В начале слушания C. C. попросила о дополнительном пятидневном перерыве, но ее ходатайство было отклонено на том основании, что ее назначение было ограничено этим днем и что запланированное обсуждение не считалось сложным, поскольку ожидалось, что давать показания будет только одна потерпевшая сторона.
12 марта 2019 года, в начале четвертого слушания, судья решил, что C. C. должна представлять заявителя на протяжении всего судебного процесса, и, соответственно, заседание было перенесено на утро, чтобы C. C. имела возможность ознакомиться с материалами дела. Во время пятого слушания C. C. обратилась с ходатайством о переносе слушания на 20 дней для дальнейшего изучения материалов дела. Судья отклонил это ходатайство, но предоставил шестидневную отсрочку, позволив ей ознакомиться с материалами дела вне пределов суда.
20 мая 2019 года, после 19 слушаний, судебный процесс был завершен. C. C. представляла заявителя на 18 из этих слушаний.
5 июля 2019 года Уголовный суд Мадейры признал заявителя виновным по четырем пунктам обвинения в клевете при отягчающих обстоятельствах в соответствии с частью 1 статьи 180, частью 1 подпунктом а и частью 2 статьи 183, а также статьей 184 Уголовного кодекса, и по двум пунктам обвинения в неповиновении при отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса. Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств в подтверждение своих особо серьезных обвинений. В результате, с учетом того, что он уже шесть раз был осужден за клевету, суд постановил приговор о лишении свободы сроком три года и шесть месяцев и обязал выплатить 6 000 евро (EUR) А. С., 20 000 евро (EUR) М. А. G. и 2 000 евро (EUR) J. М. G. в качестве компенсации.
Заявитель обжаловал это решение в Апелляционном суде Лиссабона. Утверждая, что его право на свободу выражения мнений было нарушено, он доказывал, что оспариваемые заявления были сделаны в контексте политической дискуссии и в интересах его законного интереса в разоблачении коррупционных практик.
4 марта 2020 года Апелляционный суд Лиссабона частично оставил в силе решение суда первой инстанции и решил, что приостановление исполнения наказания в виде лишения свободы будет зависеть от условия, что заявитель в течение двух лет выплатит общую сумму в размере 28 000 евро, как было ранее определено Уголовным судом Мадейры, в качестве компенсации потерпевшим. В своей аргументации он сбалансировал конкурирующие права, поставленные на карту, и постановил, что необходимо ограничить свободу выражения мнений заявителя, чтобы защитить репутацию лиц, которых касались рассматриваемые обвинения.
Ссылаясь на пункты 1 и 3 подпункты «b» и «c» статьи 6 Конвенции, заявитель жаловался, что C. C., адвокат, назначенный на втором судебном заседании, не имел достаточно времени для изучения материалов дела и обсуждения их с ним, и что этот инцидент нарушил его право на защиту и право на эффективную правовую помощь, что является нарушением его права на справедливое судебное разбирательство. Ссылаясь на статью 10 Конвенции, заявитель утверждал, что его осуждение представляло собой непропорциональное вмешательство в его право на свободу выражения мнений как члена Регионального парламента Мадейры.
Оценка ЕСПЧ
Относительно нарушения пункта 1 и 3 подпунктов b и c статьи 6 Конвенции
В соответствии с устоявшейся практикой Суда гарантии, предусмотренные пунктом 3 статьи 6, являются особыми аспектами общего понятия справедливого судебного разбирательства, изложенного в пункте 1 статьи 6. При рассмотрении вопроса о соблюдении пункта 3 статьи 6 нельзя забывать о ее основной цели, а также отрывать ее от корней. Поэтому Суд рассматривает жалобы по пункту 3 статьи 6 в сочетании с пунктом 1 статьи 6 Конвенции (см. Correia de Matos v. Portugal [БП], № 56402/12, § 119, 4 апреля 2018 года).
С учетом обстоятельств дела, а именно 30-минутного перерыва перед третьим заседанием, утреннего перерыва во время четвертого заседания, шестидневного перерыва во время пятого заседания и возможности, предоставленной C.C. для ознакомления с материалами дела вне помещения суда, а также с учетом сложности судебного разбирательства и противоречивых интересов, стоящих на кону, в частности прав других сторон на своевременное разрешение дела, Суд счел, что судья предоставил C. C. достаточно времени для ознакомления с материалами дела (см. Sakhnovskiy v. russia [БП], № 21272/03, §§ 101–03, 2 ноября 2010 года, и дело Nevzlin v. russia, № 26679/08, §§ 151–56, 18 января 2022 года).
Суд также отметил, что, хотя во время первых двух судебных заседаний назначенные судом адвокаты последовательно отказывались от дела и не являлись на заседания — по причинам, которые остаются неясными, — судья последовательно обеспечивал, в том числе во время этих первых двух заседаний, чтобы заявитель всегда был представлен адвокатом по оказанию правовой помощи, как того требует национальное законодательство. Кроме того, заявитель имел право в любое время выбрать адвоката по собственному усмотрению, но решил этого не делать. Суд также отметил, что C. C. в итоге представлял заявителя на 18 из 19 проведенных судебных заседаний, что свидетельствует о стабильных отношениях между адвокатом и клиентом, основанных на взаимном доверии и понимании. Суд счел, что такая продолжительность юридического представительства в сочетании с предоставленными процессуальными возможностями и перерывами свидетельствует о том, что заявитель имел достаточно времени для обсуждения и разработки стратегии защиты с C. C. на протяжении всего судебного разбирательства (см. Elif Nazan Şeker v. Turkey, № 41954/10, §§ 55–58, 8 марта 2022 года).
С учетом того, что основной задачей Суда является оценка общей справедливости уголовного производства, Суд счел, что тот факт, что первые два судебных заседания проводились с последовательно назначенными судом адвокатами, не оказал непоправимого влияния на общую справедливость уголовного производства против него (см. Hindioğlu v. Türkiye, № 52544/18, § 22, 20 мая 2025 г.).
Вышеизложенные соображения являются достаточными для того, чтобы Суд пришел к выводу, что не было представлено никаких убедительных доказательств того, что общая справедливость судебного разбирательства была нарушена из-за представительства заявителя 25 февраля 2019 года и 11 марта 2019 года.
Следовательно, эта жалоба является явно необоснованной и должна быть отклонена.
