Политик публично обвинял прокурора в коррупции и получил приговор — что сказал ЕСПЧ

ЕСПЧ подчеркнул, что лишение свободы по делам о клевете допустимо лишь в исключительных случаях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека по делу VIEIRA COELHO v. Portugal пришел к выводу, что осуждение политика к наказанию в виде лишения свободы за диффамационные высказывания представляло собой непропорциональное вмешательство в свободу выражения мнений, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время Суд не установил нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство по статье 6 Конвенции, признав, что национальные суды обеспечили ему надлежащий уровень юридической помощи и достаточное время для подготовки защиты.

ЕСПЧ подчеркнул, что хотя заявитель распространял особо серьезные обвинения без надлежащей фактической основы, а государства имеют право защищать репутацию других лиц и авторитет правосудия, применение уголовного наказания в виде лишения свободы по делам о клевете допускается лишь в исключительных обстоятельствах — в частности в случаях языка ненависти или подстрекательства к насилию. В данном деле Суд пришел к выводу, что такие исключительные обстоятельства отсутствовали.

Обстоятельства дела VIEIRA COELHO v. Portugal № 40764/20

Дело касалось уголовного производства, открытого против заявителя за клевету и неповиновение при отягчающих обстоятельствах. Заявитель жаловался на нарушение пункта 1 и 3 подпунктов «b», «с» статьи 6 и статьи 10 Конвенции.

На момент события заявитель был членом регионального парламента Мадейры. В разные даты во время пресс-конференций, организованных им на Мадейре и в различных социальных сетях, он обвинил А. С., заместителя генерального секретаря региональной политической партии, в растрате средств; прокурора М. А. G. — в коррупции; бизнесмена J. М. G. — в причастности к схеме мошенничества и фальсификации документов; а также адвоката по вопросам исполнительного производства М. J. М. — в убийстве французского политика. Заявитель повторил обвинения, касавшиеся конкретно М. А. G., во время одного из заседаний регионального парламента.

На основании этих обвинений против него было открыто производство в Уголовном суде Мадейры, а также за злостное неповиновение из-за его отказа выполнить два судебных приказа: во-первых, отказ раскрыть прокуратуре личность автора статьи, опубликованной в местной газете под его руководством, и, во-вторых, невыполнение судебного предписания об удалении с веб-сайтов, которые он администрирует, определенных заявлений относительно М. J. М. В конечном итоге эти производства были объединены.

Судебное разбирательство по делу заявителя в Уголовном суде Мадейры началось 25 февраля 2019 года. На первом слушании N. B., адвокат, избранный заявителем, отказался от дела и отсутствовал. В начале заседания суд назначил А. С. S., государственного адвоката, для замены. Однако заявитель отказался от нового адвоката и попросил перенести заседание на 30 дней. Ссылаясь на необходимость надлежащего осуществления правосудия и интересы других сторон, присутствовавших в зале, судья отклонил ходатайство о переносе рассмотрения и продолжил слушание. Во время этого заседания суд заслушал заявителя, которого представлял А. С. S.

После подачи А. С. S. ходатайства о самоотводе для представления интересов заявителя был назначен новый государственный адвокат — С. P. G. Однако C. P. G. также подал ходатайство об отказе представлять заявителя. 11 марта 2019 года, в начале второго слушания, после двух предыдущих ходатайств, суд назначил нового адвоката по оказанию правовой помощи, C. C., для представления заявителя. Третье слушание состоялось позже в тот же день после 30-минутного перерыва, чтобы C. C. могла ознакомиться с материалами дела. В начале слушания C. C. попросила о дополнительном пятидневном перерыве, но ее ходатайство было отклонено на том основании, что ее назначение было ограничено этим днем и что запланированное обсуждение не считалось сложным, поскольку ожидалось, что давать показания будет только одна потерпевшая сторона.

12 марта 2019 года, в начале четвертого слушания, судья решил, что C. C. должна представлять заявителя на протяжении всего судебного процесса, и, соответственно, заседание было перенесено на утро, чтобы C. C. имела возможность ознакомиться с материалами дела. Во время пятого слушания C. C. обратилась с ходатайством о переносе слушания на 20 дней для дальнейшего изучения материалов дела. Судья отклонил это ходатайство, но предоставил шестидневную отсрочку, позволив ей ознакомиться с материалами дела вне пределов суда.

20 мая 2019 года, после 19 слушаний, судебный процесс был завершен. C. C. представляла заявителя на 18 из этих слушаний.

5 июля 2019 года Уголовный суд Мадейры признал заявителя виновным по четырем пунктам обвинения в клевете при отягчающих обстоятельствах в соответствии с частью 1 статьи 180, частью 1 подпунктом а и частью 2 статьи 183, а также статьей 184 Уголовного кодекса, и по двум пунктам обвинения в неповиновении при отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса. Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств в подтверждение своих особо серьезных обвинений. В результате, с учетом того, что он уже шесть раз был осужден за клевету, суд постановил приговор о лишении свободы сроком три года и шесть месяцев и обязал выплатить 6 000 евро (EUR) А. С., 20 000 евро (EUR) М. А. G. и 2 000 евро (EUR) J. М. G. в качестве компенсации.

Заявитель обжаловал это решение в Апелляционном суде Лиссабона. Утверждая, что его право на свободу выражения мнений было нарушено, он доказывал, что оспариваемые заявления были сделаны в контексте политической дискуссии и в интересах его законного интереса в разоблачении коррупционных практик.

4 марта 2020 года Апелляционный суд Лиссабона частично оставил в силе решение суда первой инстанции и решил, что приостановление исполнения наказания в виде лишения свободы будет зависеть от условия, что заявитель в течение двух лет выплатит общую сумму в размере 28 000 евро, как было ранее определено Уголовным судом Мадейры, в качестве компенсации потерпевшим. В своей аргументации он сбалансировал конкурирующие права, поставленные на карту, и постановил, что необходимо ограничить свободу выражения мнений заявителя, чтобы защитить репутацию лиц, которых касались рассматриваемые обвинения.

Ссылаясь на пункты 1 и 3 подпункты «b» и «c» статьи 6 Конвенции, заявитель жаловался, что C. C., адвокат, назначенный на втором судебном заседании, не имел достаточно времени для изучения материалов дела и обсуждения их с ним, и что этот инцидент нарушил его право на защиту и право на эффективную правовую помощь, что является нарушением его права на справедливое судебное разбирательство. Ссылаясь на статью 10 Конвенции, заявитель утверждал, что его осуждение представляло собой непропорциональное вмешательство в его право на свободу выражения мнений как члена Регионального парламента Мадейры.

Оценка ЕСПЧ

Относительно нарушения пункта 1 и 3 подпунктов b и c статьи 6 Конвенции

В соответствии с устоявшейся практикой Суда гарантии, предусмотренные пунктом 3 статьи 6, являются особыми аспектами общего понятия справедливого судебного разбирательства, изложенного в пункте 1 статьи 6. При рассмотрении вопроса о соблюдении пункта 3 статьи 6 нельзя забывать о ее основной цели, а также отрывать ее от корней. Поэтому Суд рассматривает жалобы по пункту 3 статьи 6 в сочетании с пунктом 1 статьи 6 Конвенции (см. Correia de Matos v. Portugal [БП], № 56402/12, § 119, 4 апреля 2018 года).

С учетом обстоятельств дела, а именно 30-минутного перерыва перед третьим заседанием, утреннего перерыва во время четвертого заседания, шестидневного перерыва во время пятого заседания и возможности, предоставленной C.C. для ознакомления с материалами дела вне помещения суда, а также с учетом сложности судебного разбирательства и противоречивых интересов, стоящих на кону, в частности прав других сторон на своевременное разрешение дела, Суд счел, что судья предоставил C. C. достаточно времени для ознакомления с материалами дела (см. Sakhnovskiy v. russia [БП], № 21272/03, §§ 101–03, 2 ноября 2010 года, и дело Nevzlin v. russia, № 26679/08, §§ 151–56, 18 января 2022 года).

Суд также отметил, что, хотя во время первых двух судебных заседаний назначенные судом адвокаты последовательно отказывались от дела и не являлись на заседания — по причинам, которые остаются неясными, — судья последовательно обеспечивал, в том числе во время этих первых двух заседаний, чтобы заявитель всегда был представлен адвокатом по оказанию правовой помощи, как того требует национальное законодательство. Кроме того, заявитель имел право в любое время выбрать адвоката по собственному усмотрению, но решил этого не делать. Суд также отметил, что C. C. в итоге представлял заявителя на 18 из 19 проведенных судебных заседаний, что свидетельствует о стабильных отношениях между адвокатом и клиентом, основанных на взаимном доверии и понимании. Суд счел, что такая продолжительность юридического представительства в сочетании с предоставленными процессуальными возможностями и перерывами свидетельствует о том, что заявитель имел достаточно времени для обсуждения и разработки стратегии защиты с C. C. на протяжении всего судебного разбирательства (см. Elif Nazan Şeker v. Turkey, № 41954/10, §§ 55–58, 8 марта 2022 года).

С учетом того, что основной задачей Суда является оценка общей справедливости уголовного производства, Суд счел, что тот факт, что первые два судебных заседания проводились с последовательно назначенными судом адвокатами, не оказал непоправимого влияния на общую справедливость уголовного производства против него (см. Hindioğlu v. Türkiye, № 52544/18, § 22, 20 мая 2025 г.).

Вышеизложенные соображения являются достаточными для того, чтобы Суд пришел к выводу, что не было представлено никаких убедительных доказательств того, что общая справедливость судебного разбирательства была нарушена из-за представительства заявителя 25 февраля 2019 года и 11 марта 2019 года.

Следовательно, эта жалоба является явно необоснованной и должна быть отклонена.

Относительно нарушения статьи 10 Конвенции Суд счел, что уголовное осуждение заявителя за посягательство на честь и достоинство и неповиновение при отягчающих обстоятельствах представляло собой вмешательство в его право на свободу выражения мнений, предусмотренное пунктом 1 статьи 10 Конвенции. Он также счел, что вмешательство было «предусмотрено законом», поскольку основывалось на соответствующих положениях Уголовного кодекса. Он признает, что вмешательство, о котором идет речь в жалобе, преследовало две законные цели, указанные в пункте 2 статьи 10 Конвенции, а именно защиту репутации или прав других лиц и надлежащее осуществление правосудия. В данном деле Суд отметил, что одно из четырех лиц, которых касались обвинения, было политиком, другие — прокурором, бизнесменом и адвокатом. Что касается содержания оспариваемых заявлений, с учетом фактов дела, установленных на национальном уровне, Суд счел, что заявитель выдвинул особо серьезные обвинения без какой-либо весомой фактической основы и что он уже шесть раз был осужден за клевету. Суд также отметил, что лишь одно из оспариваемых обвинений было выдвинуто во время заседания регионального парламента. Следовательно, все остальные оспариваемые обвинения были выдвинуты преимущественно через средства массовой информации и социальные сети. Что касается осуждения за неповиновение, возникшего вследствие отказа заявителя раскрыть личность автора статьи, заявитель не предоставил дополнительной информации относительно этой части заявления, в частности относительно ее связи с общими фактами, рассматриваемыми в деле. Поэтому Суд не мог опираться на эту информацию. Что касается характера и строгости наказания, Суд принял во внимание тот факт, что заявитель был осужден к трем с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. В этом контексте Суд вновь подчеркнул, что хотя применение уголовных правовых санкций по делам о клевете не является само по себе непропорциональным, уголовное осуждение является серьезной формой наказания, учитывая существование других средств вмешательства и опровержения, в частности через гражданско-правовые средства защиты (см. Matalas v. Greece, № 1864/18, § 59, 25 марта 2021 года). Суд неоднократно подчеркивал, что назначение наказания в виде лишения свободы по делам о клевете будет совместимо со свободой выражения мнений лишь в исключительных обстоятельствах, в частности в случаях, когда другие основные права были серьезно нарушены, как, например, в делах о высказываниях ненависти или подстрекательстве к насилию (см. Cumpana and Mazare v. Romania [БП], № 33348/96, § 115, ЕСПЧ 2004–XI). Следовательно, серьезные меры наказания, примененные к заявителю, можно считать необходимыми лишь в исключительных обстоятельствах. Однако в данном деле, с учетом содержания сделанных заявлений и влияния, которое они могли оказать на дискредитированных лиц, Суд не убежден, что это было так, и считает, что обстоятельства не давали оснований для назначения наказания в виде лишения свободы. Такое наказание по своей природе неизбежно окажет негативное влияние на свободу слова и общественное обсуждение, и то, что наказание заявителя было фактически отсрочено, не меняет этого вывода (см. Paraskevopoulos v. Greece, № 64184/11, § 42, 28 июня 2018 года). Таким образом, Суд пришел к выводу, что была нарушена статья 10 Конвенции. Вывод Нарушение статьи 10 Конвенции (право на свободу выражения мнений). Решение по этому делу принято Комитетом 13 января 2026 года и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.