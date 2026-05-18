  1. В Украине

В Киеве средняя зарплата превысила 49 тысяч гривен: какие профессии в лидерах

15:23, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких отраслях киевляне получают самые высокие зарплаты в 2026 году.
В Киеве средняя зарплата превысила 49 тысяч гривен: какие профессии в лидерах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уровень заработных плат в Киеве продолжает существенно опережать средние показатели по стране. Наибольшие доходы традиционно получают работники ИТ-сферы, финансового сектора и государственного управления, тогда как самые низкие зарплаты остаются в образовании, строительстве и сфере обслуживания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обновленные статистические данные свидетельствуют, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зарплаты в столице выросли на 8,2%.

Самые высокие зарплаты — в ИТ и телекоммуникациях

Самые высокие доходы традиционно зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций. В среднем по Украине работники этой отрасли получали 85 673 грн, тогда как в Киеве — 100 703 грн.

Одни из самых высоких зарплат в столице также были в сфере финансовой и страховой деятельности — 75 893 грн. В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляла 65 364 грн, в профессиональной, научной и технической деятельности — 53 433 грн.

Где зарплаты самые низкие

В то же время самые низкие зарплаты остаются в образовании. Работники образования в Украине в среднем получали 19 394 грн, а в Киеве — 24 433 грн.

Невысокими остаются зарплаты и в других сферах:

  • строительство — 22 714 грн;
  • здравоохранение и предоставление социальной помощи — 24 433 грн;
  • временное размещение и организация питания — 26 218 грн;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых — 29 268 грн;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 30 921 грн.

Какие зарплаты в других отраслях

Среди других сфер уровень средней зарплаты в столице был таким:

  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — 54 825 грн;
  • водоснабжение, канализация и обращение с отходами — 52 046 грн;
  • операции с недвижимым имуществом — 47 504 грн;
  • перерабатывающая промышленность — 49 627 грн;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров — 41 128 грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 34 951 грн;
  • промышленность в целом — 31 445 грн.

Сколько работников насчитывается в Киеве

Согласно статистическим данным, среднеучетное количество штатных работников в Киеве составляло 1 037 058 человек. В среднем один работник отработал 156 часов.

Данные сформированы по результатам государственного статистического наблюдения предприятий по вопросам статистики труда. Исследование охватывает юридические лица и их обособленные подразделения с количеством наемных работников от 10 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Киев зарплата

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]