В Киеве средняя зарплата превысила 49 тысяч гривен: какие профессии в лидерах
Уровень заработных плат в Киеве продолжает существенно опережать средние показатели по стране. Наибольшие доходы традиционно получают работники ИТ-сферы, финансового сектора и государственного управления, тогда как самые низкие зарплаты остаются в образовании, строительстве и сфере обслуживания.
Обновленные статистические данные свидетельствуют, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зарплаты в столице выросли на 8,2%.
Самые высокие зарплаты — в ИТ и телекоммуникациях
Самые высокие доходы традиционно зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций. В среднем по Украине работники этой отрасли получали 85 673 грн, тогда как в Киеве — 100 703 грн.
Одни из самых высоких зарплат в столице также были в сфере финансовой и страховой деятельности — 75 893 грн. В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляла 65 364 грн, в профессиональной, научной и технической деятельности — 53 433 грн.
Где зарплаты самые низкие
В то же время самые низкие зарплаты остаются в образовании. Работники образования в Украине в среднем получали 19 394 грн, а в Киеве — 24 433 грн.
Невысокими остаются зарплаты и в других сферах:
- строительство — 22 714 грн;
- здравоохранение и предоставление социальной помощи — 24 433 грн;
- временное размещение и организация питания — 26 218 грн;
- искусство, спорт, развлечения и отдых — 29 268 грн;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 30 921 грн.
Какие зарплаты в других отраслях
Среди других сфер уровень средней зарплаты в столице был таким:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 54 825 грн;
- водоснабжение, канализация и обращение с отходами — 52 046 грн;
- операции с недвижимым имуществом — 47 504 грн;
- перерабатывающая промышленность — 49 627 грн;
- добывающая промышленность и разработка карьеров — 41 128 грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 34 951 грн;
- промышленность в целом — 31 445 грн.
Сколько работников насчитывается в Киеве
Согласно статистическим данным, среднеучетное количество штатных работников в Киеве составляло 1 037 058 человек. В среднем один работник отработал 156 часов.
Данные сформированы по результатам государственного статистического наблюдения предприятий по вопросам статистики труда. Исследование охватывает юридические лица и их обособленные подразделения с количеством наемных работников от 10 человек.
