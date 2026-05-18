После ракет — иски: украинские компании судятся с международными финансовыми гигантами

Война переходит в суды: украинские предприятия требуют от мирового бизнеса ответить за свои действия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские предприятия открывают новый фронт борьбы с российской агрессией — юридический. После лет полномасштабной войны бизнес, чьи активы были уничтожены российскими ракетами и артиллерией, все чаще стремится привлечь к ответственности не только саму Россию, но и международные финансовые структуры, которые, по мнению истцов, помогали поддерживать экономику государства-агрессора, об этом пишет издание Lenta.UA.

Показательным стало дело киевских компаний ООО «Гелиос-К» и ЧП «Фидес», имущество которых было разрушено в результате обстрелов из «Градов» в марте 2022 года в Киевской области. Истцы подали иск не только против Российской Федерации, но и против Raiffeisen Bank International, требуя солидарного возмещения убытков.

Суд первой инстанции удовлетворил требования только к России, однако компании уже подали апелляцию. По мнению истцов, международный банк не может уклоняться от ответственности, прикрываясь формальной автономностью своей российской «дочки».

Ключевым аргументом в деле стала доктрина «подъема корпоративной завесы». Она позволяет суду игнорировать формальную юридическую самостоятельность дочерней компании, если материнская структура фактически контролирует её деятельность, активы и финансовые потоки.

Истцы утверждают, что российский дочерний банк RBI обслуживал финансовые операции, связанные с военной системой РФ. В частности, речь идет о перечислении заработной платы военнослужащим государства-агрессора, предоставлении льготных кредитов участникам войны против Украины и уплате значительных налогов в бюджет России.

По данным годовых отчетов банка, только в 2022–2023 годах российская структура RBI уплатила в бюджет РФ более одного миллиарда евро налогов. Именно эти средства, подчеркивают истцы, являются частью финансового ресурса, за счет которого финансируется российская военная машина.

В компаниях убеждены: без стабильной банковской инфраструктуры агрессия такого масштаба была бы невозможна, а значит, международные финансовые учреждения, которые продолжали работать в России после начала полномасштабного вторжения, должны нести часть ответственности за последствия войны.

Для украинской судебной системы это может стать одним из самых сложных и важных прецедентов за все время войны. Если раньше судебные процессы преимущественно касались исков непосредственно к государству-агрессору, которое фактически игнорирует решения украинских судов, то теперь речь идет о реальном противостоянии украинского бизнеса с крупными международными корпорациями.

Подобные процессы уже становятся международной практикой. В США, в частности, продолжаются судебные споры родственников погибших в катастрофе рейса Malaysia Airlines Flight 17 против банков, через которые, по версии истцов, осуществлялось финансирование так называемой «ДНР».

На этом фоне дело «Гелиос-К» и «Фидес» может стать одним из первых украинских прецедентов, способных сформировать новый международный подход к ответственности бизнеса за сотрудничество с государствами-агрессорами.

Эксперты не исключают, что Северный апелляционный хозяйственный суд будет рассматривать это дело значительно глубже и шире, чем суд первой инстанции. Ведь речь идет не только о компенсации убытков конкретным предприятиям, но и о создании правового механизма ответственности для всех структур, которые прямо или косвенно поддерживают войну.

Украина все активнее выстраивает не только военную оборону, но и юридический фронт борьбы с агрессором. И дело «Гелиос-К» и «Фидес» может стать одним из первых сигналов международному бизнесу: сотрудничество с государством-агрессором больше не гарантирует безнаказанности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.