  1. В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении депутата, который брал кредиты в банке и не возвращал деньги

16:33, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Руслана Кравченко, сейчас подозреваемый скрывается за границей.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении депутата, который брал кредиты в банке и не возвращал деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генпрокур Руслан Кравченко рассказал о разоблачении бывшего депутата, который годами брал кредиты в госбанке через подставные фирмы и не возвращал деньги.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации следствия, агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для ведения сельского хозяйства. На эти средства он действительно купил 90 тракторов. Добросовестно погашал долг и выглядел как надежный заемщик.

Однако, как установили правоохранители далее, имея технику на руках, он заложил ее банку и получил второй кредит на 70 млн грн якобы на пополнение оборотных средств. А чтобы не вызывать подозрений, параллельно запустил третий кредит уже через подконтрольные фиктивные компании, которые не вели никакой реальной деятельности. Так в его распоряжение поступило еще 35 млн грн.

Все три кредита составили около 185 млн грн.

«При этом никакого намерения их возвращать у мужчины не было. Залоговые тракторы он продал третьим лицам», — указал Руслан Кравченко.

Следствию удалось разыскать 46 из 90 машин. Их реализовали, частично погасив долг перед банком. В итоге убытки госбанка составили 140 млн грн.

Параллельно в Криворожском районе следствие разоблачило схему хищения агропродукции. Все строилось на доверии. Через фиктивную фирму подозреваемый с сообщниками заказали у фермеров более 800 тонн рапса. Для создания видимости честности частично оплатили поставки и обещали полную оплату. Однако, получив весь товар, вывезли его на экспорт и прекратили расчеты. Убытки фермерского хозяйства — 11 млн грн.

Действия квалифицированы по статьям о мошенничестве и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По словам Руслана Кравченко, сейчас подозреваемый скрывается за границей. Решается вопрос о международном розыске.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП депутат подозреваемый

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]