Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении депутата, который брал кредиты в банке и не возвращал деньги

По словам Руслана Кравченко, сейчас подозреваемый скрывается за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генпрокур Руслан Кравченко рассказал о разоблачении бывшего депутата, который годами брал кредиты в госбанке через подставные фирмы и не возвращал деньги.

По информации следствия, агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для ведения сельского хозяйства. На эти средства он действительно купил 90 тракторов. Добросовестно погашал долг и выглядел как надежный заемщик.

Однако, как установили правоохранители далее, имея технику на руках, он заложил ее банку и получил второй кредит на 70 млн грн якобы на пополнение оборотных средств. А чтобы не вызывать подозрений, параллельно запустил третий кредит уже через подконтрольные фиктивные компании, которые не вели никакой реальной деятельности. Так в его распоряжение поступило еще 35 млн грн.

Все три кредита составили около 185 млн грн.

«При этом никакого намерения их возвращать у мужчины не было. Залоговые тракторы он продал третьим лицам», — указал Руслан Кравченко.

Следствию удалось разыскать 46 из 90 машин. Их реализовали, частично погасив долг перед банком. В итоге убытки госбанка составили 140 млн грн.

Параллельно в Криворожском районе следствие разоблачило схему хищения агропродукции. Все строилось на доверии. Через фиктивную фирму подозреваемый с сообщниками заказали у фермеров более 800 тонн рапса. Для создания видимости честности частично оплатили поставки и обещали полную оплату. Однако, получив весь товар, вывезли его на экспорт и прекратили расчеты. Убытки фермерского хозяйства — 11 млн грн.

Действия квалифицированы по статьям о мошенничестве и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По словам Руслана Кравченко, сейчас подозреваемый скрывается за границей. Решается вопрос о международном розыске.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.