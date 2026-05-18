Верховный Суд объяснил, когда нельзя принудительно прекратить право на долю в квартире после развода

Даже незначительная доля в квартире не может быть принудительно прекращена без проверки, не потеряет ли сособственник и его семья единственное жилье.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда обратил внимание, что при разрешении споров о принудительном прекращении права сособственника на долю в квартире суды должны проверять, не приведет ли такое решение к утрате единственного жилья для лица и его семьи.

В деле между бывшими супругами мужчина просил прекратить право собственности экс-жены на 17/100 доли квартиры и 1/2 автомобиля Ford Focus, выплатив ей денежную компенсацию. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с таким подходом: мужчина внес более 530 тыс. грн на депозит суда, после чего за ним признали право собственности на долю квартиры и долю автомобиля.

Однако Верховный Суд частично отменил решение. Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что апелляция не проверила ключевые доводы ответчицы о том, что спорная квартира является ее единственным жильем и там проживает малолетний ребенок. Поэтому дело в части квартиры направили на новое рассмотрение.

В то же время решение относительно автомобиля Верховный Суд оставил без изменений, согласившись, что транспортное средство является неделимой вещью, а совместное пользование им между бывшими супругами фактически невозможно.

Обстоятельства дела №509/4496/23

После развода между бывшими супругами продолжался спор о разделе имущества. Еще в 2022 году Одесский апелляционный суд определил доли сторон: мужчина получил 83/100 квартиры, женщина — 17/100. Также каждому принадлежало по 1/2 автомобиля Ford Focus 2016 года.

Позже мужчина подал новый иск. Он утверждал, что бывшая жена не пользуется квартирой и автомобилем, не участвует в расходах на содержание имущества, а из-за конфликта между сторонами совместное пользование имуществом невозможно. Кроме того, истец указывал, что 17/100 доли квартиры невозможно выделить в натуре, поскольку такая площадь не соответствует строительным нормам для самостоятельного жилого помещения.

Судебная экспертиза подтвердила, что выделить 17/100 доли квартиры отдельно технически невозможно. Рыночную стоимость квартиры определили в 2,37 млн грн, а стоимость доли ответчицы — в 404,5 тыс. грн. Стоимость 1/2 автомобиля оценили в 126,4 тыс. грн.

Мужчина внес на депозитный счет суда всю сумму компенсации — более 530 тыс. грн.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск полностью. Они прекратили право собственности женщины на 17/100 доли квартиры и на 1/2 автомобиля, признали за мужчиной право собственности на эти доли и присудили ответчице компенсацию с депозитного счета суда.

Суды исходили из того, что квартира в этой части является фактически неделимой, автомобиль также является неделимой вещью, а стороны не могут совместно пользоваться имуществом из-за конфликта.

Аргументы кассационной жалобы

Бывшая жена обжаловала решение. Она подчеркивала, что не согласна на прекращение своего права собственности и утверждала, что квартира является ее единственным жильем, в котором проживает малолетний сын сторон.

Также ответчица отмечала, что истец не доказал отсутствие существенного ущерба для нее и ребенка в случае принудительного прекращения права собственности. Отдельно она указывала, что мужчина фактически проживает за пределами Украины и сам не пользуется квартирой.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд подробно проанализировал применение статьи 365 ГК Украины, которая позволяет прекратить право сособственника на долю в имуществе по решению суда.

Верховный Суд подчеркнул, что даже если доля является незначительной или ее невозможно выделить в натуре, этого самого по себе недостаточно для принудительного прекращения права собственности. Суд должен проверить, не причинит ли такое решение существенный ущерб сособственнику и членам его семьи.

Суд отдельно сослался на практику Большой Палаты Верховного Суда от 10 декабря 2025 года по делу №466/2128/23. В этом постановлении Большая Палата подчеркнула: при разрешении споров о прекращении права на долю в жилье необходимо учитывать, не станет ли последствием такого решения фактическая утрата лицом единственного жилья.

Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд не проверил доводы ответчицы об отсутствии у нее другого жилья и проживании в квартире малолетнего ребенка. Также апелляция не установила, не приведет ли прекращение права собственности к нарушению права на жилье.

Именно поэтому постановление апелляционного суда в части квартиры отменили и направили дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В то же время Верховный Суд не решал окончательно спор относительно квартиры по существу, а лишь указал на необходимость нового апелляционного пересмотра с учетом указанных обстоятельств.

Почему решение относительно автомобиля оставили в силе

Относительно автомобиля Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций.

Суд отметил, что транспортное средство является неделимой вещью, а стороны не могут договориться о порядке пользования им. Кроме того, автомобиль фактически находился в пользовании истца.

Поэтому Верховный Суд согласился с применением механизма компенсации в отношении неделимой вещи — автомобиля — и оставил решение в этой части без изменений.

