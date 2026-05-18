Сыну женщины с инвалидностью отказали в отсрочке: ТЦК заявил, что ее может содержать бывший муж
Винницкий окружной административный суд рассмотрел спор между военнообязанным и комиссией при ТЦК, которая отказала мужчине в отсрочке от мобилизации из-за того, что у его матери — лица с инвалидностью II группы — есть бывший муж. В ТЦК считали, что именно он может быть обязан содержать женщину, а следовательно оснований для отсрочки нет.
Однако суд пришел к выводу, что само по себе наличие бывшего мужа не означает автоматического возникновения юридической обязанности содержать лицо после расторжения брака. Суд подчеркнул: без решения о взыскании алиментов или других надлежащих правовых оснований считать бывшего мужа лицом, обязанным содержать женщину с инвалидностью, нельзя. В то же время обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей прямо предусмотрена законом.
В результате суд признал противоправными действия комиссии ТЦК относительно отказа в предоставлении отсрочки и обязал предоставить истцу отсрочку от мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Обстоятельства дела №120/14891/25
Истец состоял на воинском учете и обратился в комиссию при ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации в связи с тем, что его мать является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в содержании.
Во время рассмотрения дела представитель ТЦК указывал, что оснований для предоставления отсрочки нет, поскольку существует другое лицо, которое в соответствии с законом может быть обязано содержать мать истца — ее бывший муж.
Ответчик ссылался на положения Семейного кодекса Украины относительно права одного из бывших супругов на содержание после расторжения брака. По мнению комиссии, это свидетельствовало о наличии другого лица, которое может обеспечивать содержание матери истца.
В свою очередь истец указывал, что является единственным сыном матери, других невоеннообязанных лиц, которые были бы обязаны ее содержать, нет, а какого-либо судебного решения о взыскании алиментов с бывшего мужа не существует.
Кроме того, адвокат истца отмечал, что после подачи заявления о предоставлении отсрочки заявителю фактически не предоставили надлежащего письменного ответа с указанием причин отказа.
Что установил суд
Суд проанализировал положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560.
В решении подчеркивается, что для предоставления отсрочки по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона ключевым является установление отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лицо с инвалидностью.
Суд обратил внимание, что право бывших супругов на содержание после расторжения брака не является автоматическим и возникает лишь при наличии предусмотренных законом условий. Кроме того, в материалах дела не было доказательств того, что мать истца обращалась в суд с требованием о взыскании алиментов с бывшего мужа или что такая обязанность была установлена судебным решением.
По убеждению суда, при отсутствии решения суда о взыскании алиментов нет оснований считать, что бывший муж матери истца является лицом, которое в соответствии с законом обязано ее содержать.
В то же время суд отдельно подчеркнул, что статья 201 Семейного кодекса Украины прямо возлагает на совершеннолетних детей обязанность содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи.
Также суд отметил, что комиссия ТЦК в случае сомнений относительно поданных документов имела право самостоятельно проверять необходимую информацию через государственные реестры или направлять соответствующие запросы в органы власти.
Выводы суда
Суд пришел к выводу, что поданных истцом документов было достаточно для предоставления отсрочки от мобилизации. Материалы дела подтверждали как наличие у матери истца инвалидности II группы, так и отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые в соответствии с законом были бы обязаны ее содержать.
В итоге суд признал противоправными действия комиссии ТЦК относительно отказа в предоставлении отсрочки и обязал предоставить истцу отсрочку от призыва во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор и 1500 грн расходов на правовую помощь.
На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.
