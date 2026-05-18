Сыну женщины с инвалидностью отказали в отсрочке: ТЦК заявил, что ее может содержать бывший муж

Суд признал отказ в отсрочке незаконным, поскольку обязанность содержать мать возлагается на сына.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий окружной административный суд рассмотрел спор между военнообязанным и комиссией при ТЦК, которая отказала мужчине в отсрочке от мобилизации из-за того, что у его матери — лица с инвалидностью II группы — есть бывший муж. В ТЦК считали, что именно он может быть обязан содержать женщину, а следовательно оснований для отсрочки нет.

Однако суд пришел к выводу, что само по себе наличие бывшего мужа не означает автоматического возникновения юридической обязанности содержать лицо после расторжения брака. Суд подчеркнул: без решения о взыскании алиментов или других надлежащих правовых оснований считать бывшего мужа лицом, обязанным содержать женщину с инвалидностью, нельзя. В то же время обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей прямо предусмотрена законом.

В результате суд признал противоправными действия комиссии ТЦК относительно отказа в предоставлении отсрочки и обязал предоставить истцу отсрочку от мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Обстоятельства дела №120/14891/25

Истец состоял на воинском учете и обратился в комиссию при ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации в связи с тем, что его мать является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в содержании.

Во время рассмотрения дела представитель ТЦК указывал, что оснований для предоставления отсрочки нет, поскольку существует другое лицо, которое в соответствии с законом может быть обязано содержать мать истца — ее бывший муж.

Ответчик ссылался на положения Семейного кодекса Украины относительно права одного из бывших супругов на содержание после расторжения брака. По мнению комиссии, это свидетельствовало о наличии другого лица, которое может обеспечивать содержание матери истца.

В свою очередь истец указывал, что является единственным сыном матери, других невоеннообязанных лиц, которые были бы обязаны ее содержать, нет, а какого-либо судебного решения о взыскании алиментов с бывшего мужа не существует.

Кроме того, адвокат истца отмечал, что после подачи заявления о предоставлении отсрочки заявителю фактически не предоставили надлежащего письменного ответа с указанием причин отказа.

Что установил суд

Суд проанализировал положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560.

В решении подчеркивается, что для предоставления отсрочки по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона ключевым является установление отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лицо с инвалидностью.

Суд обратил внимание, что право бывших супругов на содержание после расторжения брака не является автоматическим и возникает лишь при наличии предусмотренных законом условий. Кроме того, в материалах дела не было доказательств того, что мать истца обращалась в суд с требованием о взыскании алиментов с бывшего мужа или что такая обязанность была установлена судебным решением.

По убеждению суда, при отсутствии решения суда о взыскании алиментов нет оснований считать, что бывший муж матери истца является лицом, которое в соответствии с законом обязано ее содержать.

В то же время суд отдельно подчеркнул, что статья 201 Семейного кодекса Украины прямо возлагает на совершеннолетних детей обязанность содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи.

Также суд отметил, что комиссия ТЦК в случае сомнений относительно поданных документов имела право самостоятельно проверять необходимую информацию через государственные реестры или направлять соответствующие запросы в органы власти.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что поданных истцом документов было достаточно для предоставления отсрочки от мобилизации. Материалы дела подтверждали как наличие у матери истца инвалидности II группы, так и отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые в соответствии с законом были бы обязаны ее содержать.

В итоге суд признал противоправными действия комиссии ТЦК относительно отказа в предоставлении отсрочки и обязал предоставить истцу отсрочку от призыва во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор и 1500 грн расходов на правовую помощь.

На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.