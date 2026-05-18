Земельные споры и право собственности: Верховный Суд обобщил практику за восемь лет

17:11, 18 мая 2026
Актуальные подходы Верховного Суда к разрешению споров в сфере земельных правоотношений и защиты права собственности.
Верховный Суд представил обзор судебной практики по спорам, связанным с земельными правоотношениями и правом собственности, подготовленный Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда по случаю 35-летия хозяйственных судов Украины.

Позиции, изложенные в документе, обобщают актуальные подходы Верховного Суда к разрешению споров в сфере земельных правоотношений и защиты права собственности, а также отражают развитие судебной практики в этой категории дел за 2018–2025 годы.

Обзор имеет удобную тематическую структуру, что позволяет быстро ориентироваться в ключевых правовых позициях Верховного Суда и находить ответы на практические вопросы правоприменения. Материал систематизирован по основным категориям споров в сфере земельных правоотношений и права собственности.

В центре внимания — устоявшиеся подходы Верховного Суда относительно:

  • оформления прав на земельные участки и перехода права аренды;
  • возобновления договоров аренды земли;
  • эффективных способов защиты прав на землю;
  • правопреемства в земельных правоотношениях;
  • применения сервитута как допустимого ограничения права собственности;
  • приобретения и подтверждения права собственности;
  • применения негаторного иска;
  • правового режима самовольного строительства;
  • государственной регистрации вещных прав;
  • приобретательной давности и истребования имущества;
  • приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.

Отдельный акцент сделан на применении стандартов Европейского суда по правам человека в спорах о праве собственности, обеспечении баланса между частными и публичными интересами, а также реализации принципа верховенства права в сфере земельных правоотношений.

Обзор содержит анализ статистических данных за 2018–2025 годы.

Издание также освещает деятельность судебной палаты по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности КХС ВС в формировании современных правовых подходов, обеспечении единообразного применения норм права и развитии профессионального диалога между судьями, учеными, адвокатами, представителями органов государственной власти и бизнеса.

