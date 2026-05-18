Земельные споры и право собственности: Верховный Суд обобщил практику за восемь лет
Верховный Суд представил обзор судебной практики по спорам, связанным с земельными правоотношениями и правом собственности, подготовленный Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда по случаю 35-летия хозяйственных судов Украины.
Позиции, изложенные в документе, обобщают актуальные подходы Верховного Суда к разрешению споров в сфере земельных правоотношений и защиты права собственности, а также отражают развитие судебной практики в этой категории дел за 2018–2025 годы.
Обзор имеет удобную тематическую структуру, что позволяет быстро ориентироваться в ключевых правовых позициях Верховного Суда и находить ответы на практические вопросы правоприменения. Материал систематизирован по основным категориям споров в сфере земельных правоотношений и права собственности.
В центре внимания — устоявшиеся подходы Верховного Суда относительно:
- оформления прав на земельные участки и перехода права аренды;
- возобновления договоров аренды земли;
- эффективных способов защиты прав на землю;
- правопреемства в земельных правоотношениях;
- применения сервитута как допустимого ограничения права собственности;
- приобретения и подтверждения права собственности;
- применения негаторного иска;
- правового режима самовольного строительства;
- государственной регистрации вещных прав;
- приобретательной давности и истребования имущества;
- приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.
Отдельный акцент сделан на применении стандартов Европейского суда по правам человека в спорах о праве собственности, обеспечении баланса между частными и публичными интересами, а также реализации принципа верховенства права в сфере земельных правоотношений.
Обзор содержит анализ статистических данных за 2018–2025 годы.
Издание также освещает деятельность судебной палаты по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности КХС ВС в формировании современных правовых подходов, обеспечении единообразного применения норм права и развитии профессионального диалога между судьями, учеными, адвокатами, представителями органов государственной власти и бизнеса.
