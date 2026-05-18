Судья Игорь Проскурняк избран председателем Садгорского районного суда города Черновцы
17:20, 18 мая 2026
Игорь Проскурняк был избран председателем Садгорского районного суда Черновцов сроком на три года по результатам тайного голосования собрания судей.
Фото: Садгорский районный суд г. Черновцов
В Садгорском районном суде Черновцов состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда.
По результатам тайного голосования на этот пост избрали судью Игоря Проскурняка.
Он будет занимать административную должность сроком три года.
