В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Финляндия предложила пакет конституционных изменений, который касается судебной власти, прокуратуры и баланса полномочий между ключевыми институтами государства. Реформа не меняет систему радикально, а закрепляет уже существующую модель, основанную на высоком уровне независимости судей.

Гарантии для прокуратуры и запрет ретроактивных изменений

Важный элемент изменений — гарантии неизменности условий пребывания судей в должности. Среди них — запрет обратного снижения пенсионного возраста.

В частности, проект предусматривает:

судья может быть уволен только по решению суда;

увольнение допускается только в случае серьёзной несовместимости или преступления;

запрещается ретроактивное снижение пенсионного возраста судей.

Это означает, что государство не сможет принять закон, который досрочно сократил бы срок службы действующих судей через изменение пенсионных правил. Такой подход рассматривается как защитный механизм от косвенного давления на судебную власть.

Также изменения касаются порядка назначения судей.

Для судей нижестоящих инстанций предлагается усилить роль Консультативного совета по назначению судей (Judicial Appointments Board). Это специальный независимый орган, который отбирает кандидатов на должности судей и вносит предложения о назначении.

Ключевая особенность этого совета заключается в том, что большинство его состава составляют судьи. То есть решения о том, кто может стать судьёй, принимаются преимущественно представителями самой судебной системы, а не политическими органами. Это направлено на снижение влияния правительства или парламента на отбор судей и сохранение профессионального характера назначений.

Реформа предлагает новую модель назначения судей высших судов — Верховного суда Финляндии и Верховного административного суда Финляндии.

Речь идёт не о полном изменении системы, а об усилении роли самих судов в формировании состава высших судебных инстанций.

Согласно проекту:

Кандидатов на должности в Верховный суд Финляндии и Верховный административный суд Финляндии фактически предлагают сами эти суды;

Президент Финляндии формально сохраняет право назначения, но не может произвольно выбирать кандидатов;

В случае отказа президента запускается процедура повторного представления кандидатуры, которая фактически не позволяет президенту заблокировать назначение.

Венецианская комиссия Совета Европы как экспертный орган по конституционному праву, анализирующий реформы с точки зрения стандартов верховенства права и независимости институтов, отмечает, что такая конструкция обеспечивает высокий уровень деполитизации кадровых решений и соответствует подходам, применяемым в других скандинавских странах.

Также Венецианская комиссия подчеркнула необходимость усиления прозрачности процедур отбора кандидатов, чёткого регулирования мотивировки решений об отказе в назначении, а также более открытого характера формирования самих кандидатур.

Кроме того, Комиссия отметила, что даже если вакансии в Верховном суде и Верховном административном суде объявляются публично, открытого конкурса с возможностью судебного пересмотра результатов не существует. Это важная особенность финской системы, которая опирается на хорошо информированную процедуру принятия решений внутри высших судов и специфическую правовую культуру.

В частности, Комиссия подчеркнула, что прозрачность отбора и назначения судей может повысить устойчивость доверия к судебной власти.

Также изменения затрагивают и прокуратуру. Предлагается закрепить её как независимую систему, которую возглавляет Генеральный прокурор, назначаемый Президентом. В то же время вводятся более чёткие гарантии его пребывания в должности. Увольнение прокурора возможно только по решению суда или в случаях, свидетельствующих о несовместимости поведения с должностью. Это должно снизить риски политического влияния на руководство прокуратуры.

В целом Венецианская комиссия положительно оценила финский подход. Комиссия отметила, что реформа в основном не меняет систему радикально, а лишь закрепляет уже существующую модель, которая считается одной из наиболее независимых в Европе.

В то же время Венецианская комиссия обращает внимание, что положения о прокуратуре требуют большей юридической определённости. В частности, в проекте не до конца чётко урегулировано, какой именно орган уполномочен принимать решения об увольнении Генерального прокурора, а также процедуры такого увольнения. Это, по мнению Комиссии, требует установления чётких и понятных правил и гарантий надлежащей процедуры.

Комиссия подчёркивает необходимость обеспечения процессуальных гарантий при прекращении полномочий Генерального прокурора, а также права на надлежащее рассмотрение и возможность обжалования соответствующих решений.

Следует отметить, что работа над конституционными изменениями в Финляндии ведётся с 2024 года. Это не разовое решение, а подготовка реформы, которая осуществляется постепенно.

Когда страны планируют вносить изменения в Конституцию в части судебной власти, они часто обращаются в Венецианскую комиссию Совета Европы. Это делается для того, чтобы оценить, не:

ослабляют ли изменения независимость судей;

соответствуют ли они принципу разделения властей;

согласуются ли они с европейскими стандартами и практикой Европейского суда по правам человека.

В целом реформа в Финляндии направлена на то, чтобы сделать гарантии независимости судебной власти более чёткими и юридически защищёнными на уровне Конституции. Также Комиссия отметила, что эффективность таких гарантий зависит не только от их формального закрепления, но и от того, насколько прозрачно работают процедуры отбора и насколько сбалансированы полномочия различных институтов.

Отметим, что в Украине неоднократно поднимался вопрос защиты судей от ретроактивного воздействия государства через изменение правил их статуса, в частности пенсионного обеспечения. В украинском законодательстве закреплён подход, согласно которому условия прохождения службы для судей не могут изменяться таким образом, чтобы ухудшать положение уже назначенных судей. Этот принцип вытекает из конституционных гарантий независимости судебной власти и положений Закона «О судоустройстве и статусе судей», где подчёркивается несменяемость судей как одна из ключевых гарантий их независимости.

В таких реформах ключевыми остаются гарантии защиты статуса судей от ухудшения через законодательные изменения, минимизация политического влияния на процедуры назначения и увольнения, а также прозрачность механизмов отбора судей и прокуроров.

Финляндия фактически развивает аналогичную концепцию, но поднимает её на конституционный уровень, где предлагается прямо запретить применение новых правил о снижении пенсионного возраста к действующим судьям. Такой подход рассматривается как дополнительный механизм защиты от влияния на судебную власть через изменение социальных гарантий.

