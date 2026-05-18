  1. В мире

Прожил более 30 лет: во Франции умер пес Лазарь, которого считали самым старым в мире

12:03, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Четвероногого считали одним из главных претендентов на мировой рекорд долголетия среди собак.
Прожил более 30 лет: во Франции умер пес Лазарь, которого считали самым старым в мире
фото: Jeff PACHOUD / AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции умер пес по имени Лазарь, которого считали одной из старейших собак в мире. Четвероногому было 30 лет и 5 месяцев. В последнее время он почти не видел и не слышал, много спал, однако сохранял активность и кроткий характер.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Карликовый спаниель породы папион родился 4 декабря 1995 года. Почти всю жизнь он прожил с одной хозяйкой. После смерти женщины собаку нашли возле ее тела, а затем передали в приют для животных, пишет France 24.

Вскоре Лазаря забрала к себе француженка Офели Будоль. Женщина сначала искала домашнего любимца для своей матери, но, увидев пожилого пса, решила подарить ему дом. По ее словам, несмотря на почтенный возраст, Лазарь оставался очень дружелюбным и живым.

Работники приюта предполагали, что собака может быть рекордсменом по возрасту среди собак в мире. После проверки документов в двух официальных реестрах они подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. В то же время неизвестно, успели ли официально подтвердить рекорд.

Через несколько недель после переезда в новый дом Лазарь умер. Хозяйка нежно называла его «маленьким дедушкой».

Фото: @lazare_le_trentenaire / Instagram

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Франция животные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]