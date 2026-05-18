Прожил более 30 лет: во Франции умер пес Лазарь, которого считали самым старым в мире

Четвероногого считали одним из главных претендентов на мировой рекорд долголетия среди собак.

фото: Jeff PACHOUD / AFP

Во Франции умер пес по имени Лазарь, которого считали одной из старейших собак в мире. Четвероногому было 30 лет и 5 месяцев. В последнее время он почти не видел и не слышал, много спал, однако сохранял активность и кроткий характер.

Карликовый спаниель породы папион родился 4 декабря 1995 года. Почти всю жизнь он прожил с одной хозяйкой. После смерти женщины собаку нашли возле ее тела, а затем передали в приют для животных, пишет France 24.

Вскоре Лазаря забрала к себе француженка Офели Будоль. Женщина сначала искала домашнего любимца для своей матери, но, увидев пожилого пса, решила подарить ему дом. По ее словам, несмотря на почтенный возраст, Лазарь оставался очень дружелюбным и живым.

Работники приюта предполагали, что собака может быть рекордсменом по возрасту среди собак в мире. После проверки документов в двух официальных реестрах они подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. В то же время неизвестно, успели ли официально подтвердить рекорд.

Через несколько недель после переезда в новый дом Лазарь умер. Хозяйка нежно называла его «маленьким дедушкой».

Фото: @lazare_le_trentenaire / Instagram

