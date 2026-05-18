Прожив понад 30 років: у Франції помер пес Лазар, якого вважали найстарішим у світі

фото: Jeff PACHOUD / AFP

У Франції помер пес на ім’я Лазар, якого вважали одним із найстаріших собак у світі. Чотирилапому було 30 років і 5 місяців. Останнім часом він майже не бачив і не чув, багато спав, однак зберігав активність та лагідний характер.

Карликовий спанієль породи папійон народився 4 грудня 1995 року. Майже все життя він прожив з однією господаркою. Після смерті жінки собаку знайшли біля її тіла, а згодом передали до притулку для тварин, пише France 24.

Невдовзі Лазара забрала до себе француженка Офелі Будоль. Жінка спочатку шукала домашнього улюбленця для своєї матері, але, побачивши літнього пса, вирішила подарувати йому дім. За її словами, попри поважний вік, Лазар залишався дуже доброзичливим і жвавим.

Працівники притулку припускали, що пес може бути рекордсменом за віком серед собак у світі. Після перевірки документів у двох офіційних реєстрах вони подали заявку до Книги рекордів Гіннеса. Водночас наразі невідомо, чи встигли офіційно підтвердити рекорд.

Через кілька тижнів після переїзду в нову домівку Лазар помер. Господарка ніжно називала його «маленьким дідусем».

Фото: @lazare_le_trentenaire / Instagram

