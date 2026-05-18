  1. У світі

Прожив понад 30 років: у Франції помер пес Лазар, якого вважали найстарішим у світі

12:03, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чотирилапого вважали одним із головних претендентів на світовий рекорд довголіття серед собак.
Прожив понад 30 років: у Франції помер пес Лазар, якого вважали найстарішим у світі
фото: Jeff PACHOUD / AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції помер пес на ім’я Лазар, якого вважали одним із найстаріших собак у світі. Чотирилапому було 30 років і 5 місяців. Останнім часом він майже не бачив і не чув, багато спав, однак зберігав активність та лагідний характер.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Карликовий спанієль породи папійон народився 4 грудня 1995 року. Майже все життя він прожив з однією господаркою. Після смерті жінки собаку знайшли біля її тіла, а згодом передали до притулку для тварин, пише France 24.

Невдовзі Лазара забрала до себе француженка Офелі Будоль. Жінка спочатку шукала домашнього улюбленця для своєї матері, але, побачивши літнього пса, вирішила подарувати йому дім. За її словами, попри поважний вік, Лазар залишався дуже доброзичливим і жвавим.

Працівники притулку припускали, що пес може бути рекордсменом за віком серед собак у світі. Після перевірки документів у двох офіційних реєстрах вони подали заявку до Книги рекордів Гіннеса. Водночас наразі невідомо, чи встигли офіційно підтвердити рекорд.

Через кілька тижнів після переїзду в нову домівку Лазар помер. Господарка ніжно називала його «маленьким дідусем».

Фото: @lazare_le_trentenaire / Instagram

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція тварини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

У Фінляндії суддів зможуть звільняти лише за рішенням суду, а зворотне зниження пенсійного віку заборонять

Фінляндія пропонує закріпити в Конституції заборону зворотного зниження пенсійного віку суддів як додаткову гарантію їхньої незалежності.

Чи можна змінити графік роботи без згоди працівника у воєнний час: що каже Верховний Суд

Воєнний стан дозволив роботодавцям оперативно змінювати режим роботи, однак навіть під час війни такі рішення не можуть бути свавільними.

БПЛА та РЕБ для Нацгвардії і поліції закуповуватиме Агенція оборонних закупівель: що змінює новий урядовий експеримент

Уряд запускає новий експеримент: до жовтня 2027 року Нацгвардія, Нацполіція та ДПС закуповуватимуть БПЛА та РЕБ через Агенцію оборонних закупівель Міноборони

Україна готує масштабну реформу залізниці: попри зауваження, Комітет підтримав інтеграцію до європейського залізничного простору

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт, що запроваджує нові правила безпеки, сертифікації та конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]