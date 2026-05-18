Від 850 до 34 тисяч гривень штрафу — як суди карають за корупцію у 2026 році

В Україні майже всі корупційні справи завершуються штрафами — навіть за хабарі та схеми для ухилянтів.

У 97% торішніх справ із реєстру корупціонерів покаранням був лише штраф — навіть у справах про схеми ухилення від мобілізації та продаж військового майна. Водночас за перші чотири місяці 2026 року суди взагалі не призначили жодного покарання у вигляді позбавлення волі у корупційних справах.

За даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, за січень—квітень 2026 року суди винесли 814 рішень у справах про корупцію. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас показник майже удвічі перевищує рівень, який був до початку повномасштабної війни.

Понад 90% справ стосуються декларацій і фінансового контролю

Переважна більшість справ стосується не хабарів, а порушень фінансового контролю — проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності. Таких справ за чотири місяці 2026 року було 742, або 91,2% від усіх рішень, вказує Опендатабот.

Ще 52 справи, або 6,4%, стосувалися пропозиції чи надання неправомірної вигоди службовим особам. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів становили 2,5% — 20 справ.

Із 814 рішень цього року 762 були адміністративними, а лише 52 — кримінальними. У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснюють, що кримінальні провадження розслідуються та розглядаються судами значно довше. За даними НАЗК, в окремих справах про зловживання владою від моменту вчинення злочину до вироку проходило 8–10 років, а середній строк становить близько 7 років.

Найбільший штраф у 2026 році — 34 тисячі гривень

Усі рішення у корупційних справах цьогоріч завершилися штрафами. Жодного покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, а також громадських робіт суди не призначали. Найменший штраф становив 850 гривень, найбільший — 34 тисячі гривень.

Один із максимальних штрафів отримала жінка, яка на пункті пропуску «Мамалига» в Чернівецькій області намагалася передати прикордоннику 300 євро за безперешкодний виїзд за кордон. Прикордонник від хабаря відмовився та повідомив про злочин. Суд оштрафував жінку на 34 тисячі гривень, а гроші конфіскував.

Такий самий штраф отримав військовослужбовець із Черкаської області, який після ДТП на службовому автомобілі у стані сп’яніння пропонував патрульним 100–200 доларів хабаря, попри попередження про кримінальну відповідальність.

Найбільше корупційних рішень — на Львівщині

Найбільше рішень у справах про корупцію цьогоріч винесли суди Львівської області — 79. Далі йдуть Дніпропетровська область — 67 рішень, Харківська — 56, Київська — 54 та Одеська — 48.

2025 рік став рекордним за кількістю рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення — суди винесли 4 086 рішень, що у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

У 2025 році суди призначали і реальні строки ув’язнення

Попри те, що 97% торішніх справ також завершилися штрафами, реєстр містив і суворіші вироки. Зокрема, найбільший штраф — понад 1,24 мільйона гривень — отримав київський адвокат, який за 15 тисяч доларів продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування та «оновлення» даних у ТЦК. Суд також скасував арешт із його майна — квартири, земельної ділянки, комерційних приміщень та автомобіля Chevrolet Camaro.

Найсуворіший вирок у 2025 році — 10 років позбавлення волі — отримав сержант штурмової роти із Сумської області. Суд встановив, що він викрадав і продавав військову оптику, зокрема тепловізори та прилади нічного бачення, на понад 4,5 мільйона гривень. Частину обладнання вдалося повернути військовим.

НАЗК уже почало вилучати старі записи з реєстру

У липні 2025 року набув чинності Закон №4496, який скоротив строки зберігання даних у Реєстрі корупціонерів. Тепер записи про адміністративні правопорушення зберігаються один рік, про кримінальні — до погашення або зняття судимості, а щодо юридичних осіб — п’ять років. НАЗК уже почало вилучати записи, строки зберігання яких спливли.

