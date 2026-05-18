Дружинам військовослужбовців з дітьми пропонують гарантувати захист від звільнення та дистанційну роботу

В Україні зареєстрували петицію про запровадження додаткових соціальних і трудових гарантій для жінок з дітьми, чоловіки яких проходять військову службу під час воєнного стану. Автори ініціативи пропонують на законодавчому рівні посилити захист членів сімей військовослужбовців, які самостійно доглядають за дітьми.

У петиції №41/009891-26еп зазначається, що через військову службу одного з батьків інший фактично одноосібно забезпечує виховання, догляд та утримання дітей. Водночас чинне законодавство, зокрема Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», не передбачає достатніх трудових і соціальних гарантій для таких осіб.

Автори звернення наголошують, що відсутність спеціальних гарантій, зокрема захисту від звільнення та права на гнучкий режим роботи, створює ризики втрати роботи та соціальної нестабільності для сімей військовослужбовців. Також у петиції підкреслюється, що грошове забезпечення військовослужбовця не компенсує втрату другого джерела доходу та додаткове навантаження, пов’язане з доглядом за дітьми.

Серед запропонованих змін — законодавче визначення статусу члена сім’ї військовослужбовця, який проходить службу під час воєнного стану, а також запровадження додаткових трудових гарантій для осіб, які самостійно доглядають за дітьми.

Зокрема, автори петиції пропонують встановити заборону на звільнення з ініціативи роботодавця, крім випадків ліквідації підприємства, гарантувати збереження робочого місця та надати право на гнучкий режим роботи або дистанційну форму праці, якщо це дозволяють трудові обов’язки.

Крім того, у петиції пропонують створити державні механізми компенсації втрати доходу для таких сімей, забезпечити пріоритетний доступ дітей військовослужбовців до дошкільних, медичних і соціальних послуг, а також гарантувати безоплатну психологічну допомогу членам сімей військовослужбовців.

Автори ініціативи вважають, що ухвалення таких змін сприятиме соціальній стабільності та посиленню захисту прав дітей і сімей військовослужбовців під час воєнного стану.

