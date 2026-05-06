У Києві водій на Maserati влаштував «GTA», а потім зачинився у авто від поліцейських, фото

21:02, 6 травня 2026
Після ДТП водій намагався уникнути спілкування із правоохоронцями, зачинившись у своєму автомобілі.
У Києві поліція затримала водія Maserati після ДТП у Печерському районі. Як розповіли у поліції, автопригода сталася сьогодні близько 11:00 поблизу Національного ботанічного саду імені Гришка.

За попередньою інформацією, 48-річний водій легкового автомобіля рухався з перевищенням швидкості, а також здійснив зіткнення з трьома припаркованими автомобілями. Унаслідок удару 49-річний водій автомобіля KIA, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та був госпіталізований.

Після ДТП водій Maserati намагався уникнути спілкування з поліцейськими та зачинився в автомобілі. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними поліції, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження відповідного огляду відмовився. Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Крім того, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передачає до десяти років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм ДТП.

