Направлення на проходження ВЛК можна отримати онлайн у застосунку Резерв+ — без черг і особистого візиту до ТЦК.

Військовозобов’язані українці можуть самостійно оформити електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок Резерв+ — без особистого візиту до ТЦК. Послуга є добровільною і доступна тим, хто хоче пройти медичний огляд за власною ініціативою.

Як отримати електронне направлення на ВЛК у Резерв+

Щоб оформити направлення онлайн, потрібно:

авторизуватися у застосунку Резерв+;

перейти у вкладку «Сервіси»;

обрати функцію «Направлення на ВЛК»;

заповнити форму та надіслати запит.

Після перевірки направлення з’явиться в особистому кабінеті користувача. Зазвичай сповіщення надходить протягом доби. У ньому вказуються:

номер і дата реєстрації направлення;

адреса медзакладу для проходження ВЛК;

дані керівника ТЦК, який підписав направлення.

Чи потрібно йти до ТЦК після оформлення направлення

Ні. Для отримання електронного направлення особисто відвідувати ТЦК не потрібно. Водночас пройти ВЛК можна лише у визначеному медзакладі, до якого особу направлено.

Після проходження комісії повторно йти до ТЦК також не потрібно. ВЛК самостійно передає інформацію до реєстру «Оберіг», після чого оновлений військово-обліковий документ з’явиться у застосунку Резерв+.

Хто може скористатися послугою

Наразі електронне направлення доступне військовозобов’язаним, які:

ще не отримали паперову повістку на проходження ВЛК;

самостійно хочуть пройти медичний огляд.

Якщо людина вже отримала повістку на ВЛК, наразі необхідно особисто з’явитися до ТЦК. У майбутньому планують додати можливість електронного направлення і для таких випадків.

Чи існують електронні повістки

Ні. Повістки залишаються виключно паперовими та надсилаються поштою. У законодавстві поняття «електронна повістка» не передбачене.

У застосунку Резерв+ ТЦК не може самостійно ініціювати направлення на ВЛК чи надсилати повістки. Електронне направлення оформлюється лише за ініціативою самого користувача.

Що буде, якщо не прийти на ВЛК після отримання направлення

Якщо людина самостійно оформила направлення через Резерв+, але не з’явилася на огляд, сповіщення залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього потрібно повторно подати запит.

Водночас законодавство передбачає відповідальність за неявку на ВЛК без поважних причин. Це може вважатися порушенням правил військового обліку та мобілізації. Штраф для громадян становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

Як часто потрібно проходити ВЛК

Постанова ВЛК про придатність до військової служби дійсна протягом одного року. Після цього медичні дані вважаються застарілими, а військовозобов’язаного можуть повторно направити на огляд.

Чи потрібно проходити ВЛК при бронюванні або відстрочці

Особи, які мають бронювання або відстрочку, зазвичай не зобов’язані проходити ВЛК. Виняток — громадяни зі статусом «обмежено придатний», які мають пройти повторний медичний огляд у встановлені строки, навіть за наявності бронювання чи відстрочки.

