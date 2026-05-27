В наступному етапі обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» можуть повернути жінок – ГУР

15:18, 27 травня 2026
У Головному управлінні розвідки повідомили, що до списків можуть бути включені військовополонені, захоплені ще у 2022 році, а також жінки, важкопоранені та інші категорії.
В Україна триває підготовка до наступного етапу обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» триває. У Головному управлінні розвідки повідомили, що до списків можуть бути включені військовополонені, захоплені ще у 2022 році, а також жінки, важкопоранені та інші категорії. Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов.

Коментуючи слова представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про можливий «змішаний» формат обміну, Юсов підтвердив у коментарі «hromadske», що в російській неволі перебувають різні категорії полонених, зокрема ті, хто там із 2022 року, також полонені жінки, важкохворі й важкопоранені бранці, представники різних напрямків і підрозділів.

Водночас він наголосив, що деталі майбутніх обмінів розкриватимуть, коли обміни будуть готові.

обмін полоненими ГУР МО

