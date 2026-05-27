Без репетиторів діти не можуть підготуватися до НМТ: Дмитро Лубінець заявив про провал освітньої системи

Омбудсман розкритикував рівень підготовки до НМТ, організацію тестування під час тривог та реформу старшої школи.

Війна змінила українську освіту, але багато проблем, про які роками говорили батьки, учні та вчителі, так і залишилися невирішеними. Підготовка до НМТ дедалі більше перетворюється на залежність від репетиторів, діти з тимчасово окупованих територій часто не отримують зрозумілої інформації про вступ до українських вишів, а реформа старшої школи викликає хвилю занепокоєння через можливе закриття навчальних закладів у громадах.

Саме ці питання, які найчастіше порушують українці у зверненнях, обговорили під час зустрічі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Підготовка до НМТ не відповідає вимогам тестування

Лубінець наголосив, що однією з ключових проблем залишається відсутність належної підготовки школярів до Національного мультипредметного тесту.

«Школа не формує компетентностей, які перевіряються тестуванням. Як наслідок, допомогти дитині можуть лише репетитори», — зазначив він, додавши, що ця проблема знайома йому особисто як батькові випускниці.

За словами омбудсмана, міністр визнав, що нинішня система освіти не відповідає рівню знань, який вимагається від випускників шкіл. Лубінець назвав це «системним парадоксом», який потребує негайного виправлення.

Організацію НМТ під час тривог розкритикували

Окремо він розкритикував організацію НМТ під час повітряних тривог. За його словами, навіть після кількох років повномасштабної війни тестування у більшості міст досі не проводиться у стабільному режимі в укриттях.

Як приклад ефективної організації омбудсман навів Харків. Водночас у Києві та інших містах, де є відповідна інфраструктура, проблема залишається невирішеною.

Кількість вступників з ТОТ скорочується

Також омбудсман заявив про критичну ситуацію зі вступниками з тимчасово окупованих територій. На його думку, держава не забезпечила повноцінної інформаційної кампанії для таких дітей.

Лубінець наголосив, що формальної інформації на сайтах недостатньо для того, щоб вступники з ТОТ могли дізнатися про свої права та можливості.

«Молодь втрачає зв’язок з Україною, а держава — час», — заявив він.

Крім того, за словами омбудсмана, Міністерство освіти і науки досі не має окремого обліку вступників із тимчасово окупованих територій, через що державна політика у цій сфері формується фактично «всліпу».

Лубінець заявив про неготовність до реформи старшої школи

Окремо Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про неготовність системи до реформи старшої школи.

За його словами, до нього надходить значна кількість звернень щодо ліквідації шкіл, відсутності транспорту, поганого стану доріг та недоступності освіти у прифронтових, деокупованих і гірських громадах.

Лубінець вважає, що запуск реформи без належної підготовки в умовах війни може призвести до фактичного закриття шкіл і погіршення доступу дітей до освіти.

