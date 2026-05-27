  1. В Україні

Тополиний пух спричиняє алергії та пожежі: Кабмін закликають оголосити боротьбу з ним

15:36, 27 травня 2026
Через сезонні алергії, проблеми з диханням і численні загоряння українці звернулися до Кабміну з петицією, у якій просять обмежити висадку пухових тополь та посилити боротьбу з пухом у населених пунктах.
Українці закликають владу посилити боротьбу з тополиним пухом через його негативний вплив на здоров’я людей та підвищену пожежну небезпеку. Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабінету Міністрів України.

Автор звернення наголошує, що щороку у весняно-літній період українські міста потерпають від великої кількості тополиного пуху, який викликає дискомфорт у громадян, погіршує якість повітря та може провокувати алергічні реакції.

У петиції зазначається, що близько 30% населення можуть страждати від сезонних алергічних проявів, пов’язаних із пилком та подразниками, які переносить пух. Медики також попереджають, що тополиний пух здатний подразнювати слизові оболонки та переносити пилок інших рослин, що викликає кашель, чхання, сльозотечу й загострення астми.

Окремо автор звертає увагу на пожежну небезпеку: у спекотну погоду пух легко займається навіть від невеликого джерела вогню, що щороку призводить до локальних загорянь у дворах, парках та поблизу житлових будинків.

Серед основних вимог петиції:

— поступова заміна старих пухових тополь на менш алергенні дерева;

— обмеження висадки пухових тополь у населених пунктах;

— посилене сезонне прибирання пуху;

— фінансування оновлення зелених насаджень;

— проведення інформаційних кампаній щодо алергій та пожежної безпеки.

Автор петиції №41/009990-26еп вважає, що реалізація цих заходів допоможе покращити екологічну ситуацію та зменшити сезонні проблеми зі здоров’ям українців.

Кабінет Міністрів України Україна петиція

