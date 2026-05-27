Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Питання соціальної справедливості в оподаткуванні самозайнятих осіб в Україні залишається предметом постійних дискусій, особливо щодо обов’язку фізичних осіб – підприємців сплачувати єдиний соціальний внесок за себе навіть у періоди, коли підприємницька діяльність фактично не здійснюється через догляд за новонародженою дитиною.

Після набрання чинності Законом України від 05.11.2025 № 4681-ІХ підходи до підтримки батьківства та соціального захисту зазнали суттєвих змін. Державна податкова служба України надала індивідуальну податкову консультацію № 2881/ІПК, яка уточнює порядок застосування норм щодо сплати ЄСВ фізичними особами – підприємцями у період декретної відпустки.

ДПС проаналізувала ситуацію, коли фізична особа – підприємець на спрощеній системі оподаткування (третя група) з лютого 2024 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та отримує відповідну державну допомогу. Дитина досягне трирічного віку наприкінці 2026 року.

Платниця не має основного місця роботи, однак за неї щомісяця сплачується мінімальний єдиний соціальний внесок за рахунок держави через Пенсійний фонд України у зв’язку з доглядом за дитиною.

Ключове питання полягало в тому, чи виникає у ФОП обов’язок сплачувати ЄСВ за себе додатково — тобто фактично здійснювати подвійну сплату внеску після змін законодавства, що набрали чинності з 01.01.2026.

У своєму роз’ясненні Державна податкова служба України аналізує норми Закону № 2464 про єдиний соціальний внесок у зв’язку із законами щодо державної підтримки сімей з дітьми.

Ключовим є положення частини шостої статті 4 Закону № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», згідно з яким ФОП звільняються від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, коли за них уже сплачено мінімальний страховий внесок роботодавцем.

Відповідно до абзацу сьомого, дванадцятого п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини. Сюди ж відносяться і органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Податковий орган пояснює, що органи, які здійснюють виплату допомоги по догляду за дитиною, у певних випадках виконують функцію особи, яка забезпечує сплату страхових внесків.

Таким чином, якщо за ФОП держава через Пенсійний фонд уже сплачує мінімальний ЄСВ у період догляду за дитиною, додаткового обов’язку сплачувати внесок як підприємець у неї не виникає — за умови дотримання критеріїв, визначених законодавством.

Для осіб, яким до 01.01.2026 було призначено та оформлено допомогу по догляду за дитиною до трьох років і які продовжують її отримувати після цієї дати, зберігається дія попереднього порядку виплат та механізмів сплати єдиного внеску за рахунок відповідних платників.

Водночас у ДПС уточнюють: якщо за відповідні місяці сплачено менше мінімального страхового внеску або внесок не сплачено взагалі, ФОП зобов’язана самостійно визначити базу нарахування ЄСВ і сплатити його у загальному порядку.

ФОП може продовжувати діяльність, отримувати дохід і при цьому не платити ЄСВ за себе, оскільки закон пов’язує пільгу з фактом сплати внеску іншою державою, а не з фактом зупинення підприємницької діяльності.

