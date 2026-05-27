У ПФ нагадали умови призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військових

Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало умови призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) військових.

За Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначається членам сім’ї, якщо годувальник:

помер/загинув у період проходження служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;

помер у період одержання «військової» пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

У ПФ підкреслили, що сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Хто має право на отримання пенсії

Непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262. Це:

– діти, які не досягли 18 років; або які стали особами з інвалідністю до 18 років; або які навчаються за денною формою навчання — до завершення навчання, але не пізніше 23 років;

– чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

– чоловік або дружина, а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається незалежно від тривалості служби.

Додаткові гарантії

Батьки військовослужбовців та інших осіб, які загинули або померли під час проходження служби або після звільнення внаслідок поранень, каліцтв, контузії, захворювань, пов’язаних із службою, участі у бойових чи спеціальних операціях або забезпеченні національної безпеки, мають право на дострокову пенсію за віком: чоловіки — після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінки — після 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

При досягненні 55 років батькам та дружині (чоловіку), якщо вони не взяли повторний шлюб, пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Куди звертатися

Якщо загиблий (померлий) годувальник не був пенсіонером на момент смерті — звернутися до уповноваженого органу силової структури, в якій він проходив службу.

Якщо годувальник був військовим пенсіонером — звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Заява про призначення пенсії неповнолітнім дітям подається їх законним представником (матір’ю або батьком) або опікуном.

Необхідні документи

Документи, які подає заявник:

паспорт та відомості про місце реєстрації (проживання),

РНОКПП (ідентифікаційний код),

свідоцтво про смерть годувальника,

документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво про народження, шлюб тощо),

документи про страховий стаж не менше 20 років (для призначення пенсії матері / дружині у віці від 50 до 55 років),

документи, що підтверджують непрацездатність:

○ про встановлення групи інвалідності (за наявності),

○ висновок про час настання інвалідності до 18-річного віку (для призначення пенсії дитині, яка досягла 18 років),

довідка закладу освіти про навчання членів сім’ї за денною формою навчання (для призначення пенсії дитині, яка досягла 18 років),

реквізити банківського рахунку для виплати пенсії.

Документи, які додають структурні підрозділи силових міністерств та відомств:

витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю,

грошовий атестат,

довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення,

документи про обставини загибелі або смерті годувальника (висновок ВЛК).

Розмір пенсії в разі втрати годувальника

Залежить від причини смерті (загибелі) годувальника

Якщо годувальник загинув (помер) під час виконання обов’язків військової служби, то пенсія призначається у розмірі:

70 % грошового забезпечення — на кожного непрацездатного члена сім’ї;

50 % грошового забезпечення — на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка).

Якщо годувальник помер (загинув) внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, то пенсія призначається у розмірі:

30 % грошового забезпечення годувальника — кожному члену сім’ї, який має право на пенсію.

Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року — 5 190 грн (2 595 грн × 2).

