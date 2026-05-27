Коли військовий може звільнитися зі служби за сімейними обставинами: повний перелік підстав

Які сімейні обставини дають право на звільнення з військової служби, які документи потрібно подати та що робити у разі відмови.

Під час дії воєнного стану в Україні перелік підстав для звільнення з військової служби залишається обмеженим. Водночас закон передбачає низку сімейних обставин, за яких військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби. Йдеться про вагітність, догляд за дітьми та членами родини, опіку над особами з інвалідністю, а також загибель або зникнення безвісти близьких родичів.

Вагітність та догляд за дитиною

Право на звільнення мають військовослужбовиці:

у зв’язку з вагітністю;

під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

якщо дитина потребує домашнього догляду — до шести років за наявності медичного висновку.

Підстави, пов’язані з наявністю дітей

Звільнення зі служби можливе, якщо:

обоє з подружжя проходять військову службу та мають дитину віком до 18 років — у такому разі право на звільнення може отримати дружина;

на утриманні військовослужбовця перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сума якої перевищує платежі за три місяці;

особа самостійно виховує дитину до 18 років, зокрема якщо інший з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відсутній з інших законних підстав.

Опіка, усиновлення та виховання дітей

Підставою для звільнення також є ситуації, коли військовослужбовець:

усиновив дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, віком до 18 років;

є опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем;

самостійно виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;

утримує повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

виховує дитину з тяжкими захворюваннями або станами, зокрема онкологічними хворобами, ДЦП, цукровим діабетом I типу, тяжкими ураженнями нервової системи, а також у разі потреби трансплантації чи паліативної допомоги, якщо інвалідність дитині не встановлена та відсутні інші працездатні особи, зобов’язані її утримувати.

Догляд за членами сім’ї

Право на звільнення мають військовослужбовці, які здійснюють постійний догляд за:

дружиною або чоловіком з інвалідністю I чи II групи;

дружиною або чоловіком з інвалідністю III групи, якщо інвалідність пов’язана з онкологічним захворюванням, втратою органів або кінцівок, психічним розладом чи паралічем;

батьками або батьками чоловіка чи дружини з інвалідністю I або II групи — якщо відсутні інші родичі першого чи другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати догляд;

недієздатною особою, над якою встановлено опіку;

членом сім’ї другого ступеня споріднення з інвалідністю I або II групи — за відсутності інших родичів, які можуть забезпечити догляд.

Загибель або зникнення безвісти близьких родичів

Звільнення можливе у випадках, якщо:

близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в АТО, ООС чи під час відсічі збройної агресії проти України;

родичу посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності.

Як відбувається процедура звільнення

Для звільнення військовослужбовець має подати рапорт та документи, які підтверджують підстави для звільнення. У рапорті необхідно зазначити:

підставу звільнення;

інформацію щодо бажання або небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

назву ТЦК та СП, до якого має бути направлена особова справа.

Які документи потрібно додати

Залежно від підстави до рапорту можуть додаватися:

свідоцтва про народження дітей;

медичні довідки та висновки;

висновок лікарсько-консультативної комісії;

медичний висновок про дитину з інвалідністю;

медичний висновок про вагітність та пологи;

документи, що підтверджують інвалідність;

рішення суду або органів опіки та піклування.

Строк розгляду рапорту

Командир зобов’язаний розглянути рапорт невідкладно, але не пізніше ніж через 48 годин після його подання.

За результатами розгляду видається наказ про звільнення або про відмову у звільненні.

Що робити у разі відмови

Якщо у звільненні відмовили, військовослужбовець може оскаржити рішення:

у досудовому порядку — шляхом подання скарги вищому командуванню, до оперативного командування, Генерального штабу ЗСУ або Міністерства оборони;

у судовому порядку — шляхом звернення до окружного адміністративного суду.

