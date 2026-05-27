Подвійне вбивство на очах у дітей: на Рівненщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення

На Рівненщині 43-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення за подвійне вбивство брата і сестри під час застілля та зобов’язали виплатити 3 млн грн моральної компенсації матері загиблих.

Суд визнав винним жителя Рівненської області в умисному вбивстві двох людей та призначив йому довічне позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити 3 млн грн моральної шкоди матері загиблих. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Трагедія сталася у листопаді 2025 року в селі Глушиця Сарненського району. За даними прокуратури, того дня 29-річний чоловік прийшов допомогти своїй сестрі по господарству. Згодом до будинку приїхав чоловік, із яким жінка перебувала у стосунках.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Обвинувачений схопив кухонний ніж і смертельно поранив 29-річного потерпілого.

Після цього жінка намагалася втекти з будинку, однак нападник наздогнав її на дорозі та завдав удару ножем у спину. Від отриманих поранень 24-річна жінка померла на місці.

У момент трагедії в оселі перебували троє малолітніх дітей. П’ятирічний хлопчик і трирічна дівчинка ховалися від небезпеки, а наймолодшій дитині ще не виповнився один рік.

43-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб. На час слідства він перебував під вартою.

Суд підтримав позицію обвинувачення, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та заявив про каяття. Водночас пояснити мотиви своїх дій він не зміг, посилаючись на сильне алкогольне сп’яніння.

