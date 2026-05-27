Передача електроенергії стане дорожчою: НКРЕКП анонсувала новий тариф «Укренерго» з 1 липня

В Україні збираються змінити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію.

НКРЕКП пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» з 1 липня 2026 року на 21,62% — до 903,53 грн/МВт·год без ПДВ. Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив під час засідання, яке транслювалося онлайн.

Згідно з документом, тариф на передачу електроенергії для підприємств «зеленої» електрометалургії може зрости до 535,97 грн/МВт·год, що на 42% більше за чинний показник.

Також пропонується переглянути тариф на диспетчерське управління — його планують підвищити на 7,83%, до 118,64 грн/МВт·год.

У НКРЕКП зазначають, що складова тарифу для виконання спеціальних обов’язків «Укренерго» щодо підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел становитиме 367,56 грн/МВт·год.

Водночас раніше сама НЕК «Укренерго» зверталася до регулятора із пропозицією встановити ще вищі тарифи. Компанія просила підняти тариф на передачу електроенергії до 958,87 грн/МВт·год, що на 29% більше за чинний рівень, а тариф на диспетчеризацію — до 171,12 грн/МВт·год.

Серед причин перегляду тарифів у компанії називали коливання валютного курсу, що збільшує витрати на виконання спеціальних обов’язків перед виробниками «зеленої» енергетики, оскільки розрахунки прив’язані до євро.

Крім того, в «Укренерго» звернули увагу на скорочення прогнозних обсягів виробництва та передачі електроенергії в Об’єднаній енергосистемі України, що впливає на обсяг тарифних надходжень.

Ще одним фактором у компанії назвали зміну прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 травня 2026 року, через що зросла середньозважена ціна електроенергії для розрахунків між учасниками ринку.

