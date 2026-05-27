  1. В Україні

Передача електроенергії стане дорожчою: НКРЕКП анонсувала новий тариф «Укренерго» з 1 липня

09:22, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні збираються змінити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію.
Передача електроенергії стане дорожчою: НКРЕКП анонсувала новий тариф «Укренерго» з 1 липня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НКРЕКП пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» з 1 липня 2026 року на 21,62% — до 903,53 грн/МВт·год без ПДВ. Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив під час засідання, яке транслювалося онлайн.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з документом, тариф на передачу електроенергії для підприємств «зеленої» електрометалургії може зрости до 535,97 грн/МВт·год, що на 42% більше за чинний показник.

Також пропонується переглянути тариф на диспетчерське управління — його планують підвищити на 7,83%, до 118,64 грн/МВт·год.

У НКРЕКП зазначають, що складова тарифу для виконання спеціальних обов’язків «Укренерго» щодо підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел становитиме 367,56 грн/МВт·год.

Водночас раніше сама НЕК «Укренерго» зверталася до регулятора із пропозицією встановити ще вищі тарифи. Компанія просила підняти тариф на передачу електроенергії до 958,87 грн/МВт·год, що на 29% більше за чинний рівень, а тариф на диспетчеризацію — до 171,12 грн/МВт·год.

Серед причин перегляду тарифів у компанії називали коливання валютного курсу, що збільшує витрати на виконання спеціальних обов’язків перед виробниками «зеленої» енергетики, оскільки розрахунки прив’язані до євро.

Крім того, в «Укренерго» звернули увагу на скорочення прогнозних обсягів виробництва та передачі електроенергії в Об’єднаній енергосистемі України, що впливає на обсяг тарифних надходжень.

Ще одним фактором у компанії назвали зміну прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 травня 2026 року, через що зросла середньозважена ціна електроенергії для розрахунків між учасниками ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна НКРЕКП електроенергія Укренерго

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ проти надмірної застави: чому суд має враховувати реальні статки підозрюваного

Чи може держава вимагати 20 мільйонів гривень від підозрюваного, який розпродає майно зі знижкою, щоб виконати рішення суду.

Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Пріоритет відставки та лікарняні: ВРП поставила на паузу звільнення суддів попри висновки ВККС

Вища рада правосуддя перенесла розгляд одразу трьох справ про звільнення суддів,яких ВККС раніше визнала такими, що не відповідають займаним посадам

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Верховний Суд визначив, як покупцю квартири захистити права, якщо забудовник підняв ціну після оплати через «ріст цін»

Полтавський забудовник вимагав від покупця ще сотні тисяч гривень після повної оплати квартири: що вирішив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]