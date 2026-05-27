Переведення на іншу роботу: чи згорає невикористана відпустка

Українцям нагадали про правила надання та компенсації невикористаної щорічної відпустки у разі переведення на інше місце роботи після змін у трудовому законодавстві.

Під час переведення працівника на інше місце роботи окрему увагу приділяють питанню невикористаної щорічної відпустки та особливостям її врахування після зміни роботодавця.

У Федерації професійних спілок України пояснили, що після ухвалення закону №2352-ІХ про оптимізацію трудових відносин були внесені зміни до законодавства про працю та відпустки. Зокрема, із Кодексу законів про працю та Закону «Про відпустки» виключили окремі норми, які регулювали питання надання і компенсації відпусток.

Цими змінами з 19 липня 2022 року скасовано механізм, який передбачає можливість працівників при переведенні з одного підприємства, установи, організації (далі – підприємство) на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку, отримати невикористану частину відпустки за новим місцем роботи.

При звільненні працівника відповідно до ст. 116 КЗпП з ним має бути проведено повний і остаточний розрахунок та в разі наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 83 КЗпП, – виплачена грошова компенсація за всі не використані ним дні відпусток відповідно до законодавства.

Новий роботодавець не несе зобов’язань щодо відносин, які були у працівника з попереднім роботодавцем.

Також відповідно зазначеного Закону №2352 було виключено п. 8 ч. 7 ст. 10 Закону №504, який передбачав, що працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації відпустка повної тривалості надавалася до закінчення 6-місячного терміну роботи на новому місці роботи.

Так, після зміни механізму надання щорічних відпусток при переведенні на інше підприємство щорічна відпустка працівникам, прийнятим на роботу зв’язку з переведенням, у нового роботодавця надається в загальному порядку передбаченому ст. 10 Закону №504.

