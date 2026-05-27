  1. В Україні

РФ пошкодила корпуси Києво-Могилянської академії під час атаки на Київ: на відновлення потрібно 1,5 млн грн

09:40, 27 травня 2026
Під час російського обстрілу Києва було пошкоджено сім будівель Національного університету «Києво-Могилянська академія», серед яких — п’ять навчальних корпусів, бібліотека, музей та культурно-мистецький центр.
Внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня у Києві зазнали пошкоджень сім будівель Національного університету «Києво-Могилянська академія», серед яких — п’ять навчальних корпусів. Для першочергового відновлення приміщень вишу необхідно близько 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили в адміністрації університету.

У НаУКМА зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали не лише навчальні корпуси, а й наукова бібліотека, музей та культурно-мистецький центр академії. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади, покрівлю та внутрішні приміщення, зокрема стелі.

В університеті наголосили, що попри атаки Росії освітній процес триває, а академія продовжує працювати. Там підкреслили, що нині заклад потребує допомоги для оперативного відновлення пошкоджених просторів та забезпечення безпечних умов для студентів і працівників.

За попередніми оцінками, на ліквідацію наслідків удару та проведення критично необхідних ремонтних робіт потрібно 1,5 млн грн. У виші також заявили, що будуть вдячні за експертну підтримку у відновленні будівель і відкрили збір коштів на ремонт.

Нагадаємо, РФ здійснила масований обстріл Києва та області у ніч на 24 травня, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Внаслідок обстрілу у столиці спалахнули десятки пожеж, пошкоджено житлові будинки, школу, гуртожиток, торговельний центр, бізнес-центр та складські приміщення.

