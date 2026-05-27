У Києві хочуть змінити правила проїзду для школярів на дистанційному навчанні: що пропонують

08:28, 27 травня 2026
Кияни закликають надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті школярам, які навчаються онлайн у закладах за межами столиці — відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.
У Києві закликають зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті доступним для школярів, які навчаються онлайн, незалежно від юридичної адреси їхнього навчального закладу.

На сайті Київської міської ради зареєстровано відповідну петицію. Її авторка пропонує переглянути чинне рішення КМДА, яке наразі обмежує право на безкоштовний проїзд для частини дітей, що проживають у столиці, але здобувають освіту дистанційно у школах, зареєстрованих поза межами Києва.

У зверненні наголошується, що чинні правила були ухвалені ще до початку повномасштабної війни та не враховують сучасних реалій. Зокрема, йдеться про необхідність для дітей безкоштовно добиратися до укриттів, пунктів незламності або закладів позашкільної освіти під час повітряних тривог чи відключень електроенергії.

Авторка петиції №14258 зазначає, що київські родини, які сплачують податки до міського бюджету, мають отримувати однакові транспортні пільги для своїх дітей незалежно від того, де юридично зареєстрована школа. Особливо актуальним це питання називають на тлі зростання вартості проїзду в столиці.

Як відомо, у Києві з 15 липня 2026 року планують підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті — ціна разової поїздки становитиме 30 гривень.

Киянам пояснили, що новий тариф сформований з урахуванням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та забезпечення належного рівня оплати праці працівників галузі.

