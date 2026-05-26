У горах Рахівщини врятували 24-річного чоловіка, який планував незаконний перетин кордону до Румунії
Прикордонники Мукачівського загону отримали телефонний дзвінок від 24-річного жителя Кам’янець-Подільського. Чоловік повідомив, що застряг у гірській місцевості на Рахівщині та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. Про це розповіли в ДПСУ.
На пошуки вирушила група реагування. Прикордонники знайшли чоловіка та допомогли йому спуститися з гір. Медична допомога йому не знадобилася.
Після порятунку з’ясувалося, що він самостійно спланував маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією. Однак уже через кілька годин перебування у високогір’ї зрозумів, що переоцінив власні сили та потребує допомоги.
На чоловіка складено адміністративний протокол.
