У горах Рахівщини врятували 24-річного чоловіка, який планував незаконний перетин кордону до Румунії

24-річний житель Кам’янець-Подільського самостійно вирушив у гори, але виснажився та викликав допомогу — на нього склали адмінпротокол.

Прикордонники Мукачівського загону отримали телефонний дзвінок від 24-річного жителя Кам’янець-Подільського. Чоловік повідомив, що застряг у гірській місцевості на Рахівщині та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. Про це розповіли в ДПСУ.

На пошуки вирушила група реагування. Прикордонники знайшли чоловіка та допомогли йому спуститися з гір. Медична допомога йому не знадобилася.

Після порятунку з’ясувалося, що він самостійно спланував маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією. Однак уже через кілька годин перебування у високогір’ї зрозумів, що переоцінив власні сили та потребує допомоги.

На чоловіка складено адміністративний протокол.

