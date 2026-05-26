Повернення прав після позбавлення за 130 і 124 КУпАП – які іспити доведеться складати водіям

22:36, 26 травня 2026
Водії, яких позбавили права керування, можуть повернути посвідчення лише після медогляду та іспитів за вищою категорією.
Водіям, яких позбавили права керування транспортними засобами за статтями 130 або 124 КУпАП, посвідчення повертається лише після виконання визначених законодавством вимог. Іспити у таких випадках складаються за вищою відкритою категорією водійського посвідчення. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Які умови для відновлення права керування

Для відновлення права керування транспортними засобами водіям необхідно:

  • пройти позачерговий медичний огляд — у разі позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП
  • скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС

За якою категорією складаються іспити

У сервісному центрі МВС наголошують, що якщо у посвідченні водія відкрито дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, зазначеною у документі.

Наприклад, якщо у водія відкриті категорії B і C, складання іспитів відбувається за категорією C.

Які документи потрібно підготувати

Для отримання послуги в сервісному центрі МВС необхідно підготувати:

  • паспорт громадянина України або ID-картку з відомостями про місце проживання
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами
  • квитанції про оплату послуг

Повернення посвідчення водія

Після успішного складання іспитів та подання всіх необхідних документів сервісний центр МВС повертає посвідчення водія відповідно до чинного законодавства.

