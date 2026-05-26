Повернення прав після позбавлення за 130 і 124 КУпАП – які іспити доведеться складати водіям
Водіям, яких позбавили права керування транспортними засобами за статтями 130 або 124 КУпАП, посвідчення повертається лише після виконання визначених законодавством вимог. Іспити у таких випадках складаються за вищою відкритою категорією водійського посвідчення. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Які умови для відновлення права керування
Для відновлення права керування транспортними засобами водіям необхідно:
- пройти позачерговий медичний огляд — у разі позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП
- скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС
За якою категорією складаються іспити
У сервісному центрі МВС наголошують, що якщо у посвідченні водія відкрито дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, зазначеною у документі.
Наприклад, якщо у водія відкриті категорії B і C, складання іспитів відбувається за категорією C.
Які документи потрібно підготувати
Для отримання послуги в сервісному центрі МВС необхідно підготувати:
- паспорт громадянина України або ID-картку з відомостями про місце проживання
- реєстраційний номер облікової картки платника податків
- медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами
- квитанції про оплату послуг
Повернення посвідчення водія
Після успішного складання іспитів та подання всіх необхідних документів сервісний центр МВС повертає посвідчення водія відповідно до чинного законодавства.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.