Штрафи до 30 млн грн і гранти до 16 млн: як відновлювати бізнес Києва та області після обстрілів
У Міністерстві економіки під час наради з бізнесом озвучили алгоритм дій і ключові інструменти допомоги підприємствам Києва та Київської області, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили в Мінекономіки.
Гранти на відновлення виробництва
Українські підприємства переробної промисловості можуть отримати гранти на відновлення виробництва.
- сума підтримки — до 16 млн грн
- держава покриває до 80% вартості проєкту
Компенсація воєнних ризиків
Також діє державна програма компенсації втрат від воєнних ризиків.
Вона передбачає:
- відшкодування за пошкоджене або знищене майно — до 30 млн грн
- часткове покриття витрат на страхування воєнних ризиків — до 3 млн грн
Програма «Точка опори» для підприємств у простої
Для бізнесу, який тимчасово зупинив роботу через обстріли або релокацію, діє програма «Точка опори».
Вона передбачає:
- компенсацію частини зарплат працівників
- відшкодування єдиного соціального внеску на період простою або переміщення підприємства
У міністерстві зазначили, що для Києва та області вже сформовано чіткий алгоритм дій для підприємств, які постраждали від атак.
