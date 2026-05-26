Штрафи до 30 млн грн і гранти до 16 млн: як відновлювати бізнес Києва та області після обстрілів

У Мінекономіки роз’яснили алгоритм підтримки підприємств, які постраждали внаслідок атак, та доступні програми фінансування відновлення.

У Міністерстві економіки під час наради з бізнесом озвучили алгоритм дій і ключові інструменти допомоги підприємствам Києва та Київської області, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили в Мінекономіки.

Гранти на відновлення виробництва

Українські підприємства переробної промисловості можуть отримати гранти на відновлення виробництва.

сума підтримки — до 16 млн грн

держава покриває до 80% вартості проєкту

Компенсація воєнних ризиків

Також діє державна програма компенсації втрат від воєнних ризиків.

Вона передбачає:

відшкодування за пошкоджене або знищене майно — до 30 млн грн

часткове покриття витрат на страхування воєнних ризиків — до 3 млн грн

Програма «Точка опори» для підприємств у простої

Для бізнесу, який тимчасово зупинив роботу через обстріли або релокацію, діє програма «Точка опори».

Вона передбачає:

компенсацію частини зарплат працівників

відшкодування єдиного соціального внеску на період простою або переміщення підприємства

У міністерстві зазначили, що для Києва та області вже сформовано чіткий алгоритм дій для підприємств, які постраждали від атак.

