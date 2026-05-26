Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затверджений постановою КМУ № 499, протягом останніх років був основним механізмом реалізації енергії великими виробниками. Проте розвиток розподіленої генерації та необхідність стимулювання малих об’єктів енергетики постійно вимагають уточнення правових норм.

Урядова постанова № 644, що була ухвалена 20 травня вносить точкові зміни у два ключові пункти Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Ці зміни є частиною стратегії переходу від підтримки через «зелений» тариф до повноцінної ринкової конкуренції, де суб’єкти господарювання отримують більше повноважень щодо способу реалізації власної продукції.

Постанова № 644 викладає Пункт 1 Порядку в новій редакції, що створює три окремі категорії учасників, на яких поширюється механізм аукціонів:

Це виробники, які не підпадають під виключення (не є розподіленою генерацією чи дрібними альтернативними джерелами). Вони зобов’язані використовувати цей механізм для продажу енергії за двосторонніми договорами.

Розподілена генерація та малі альтернативні джерела. Це найсуттєвіша зміна. Тепер виробники на об’єктах розподіленої генерації та більшість виробників з альтернативних джерел (крім великих ГЕС та певних газових джерел) можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Трейдери, постачальники та інші суб’єкти, які мають намір продати енергію відповідно до умов аукціонів.

Постанова Кабміну запроваджує чіткий критерій для визначення виробників електроенергії, які можуть користуватися принципом добровільної участі у механізмах підтримки.

Водночас із цього підходу виключені виробники електроенергії з альтернативних джерел, які використовують доменний або коксівний газ, а також об’єкти великої гідроенергетики.

Виняток зроблено лише для мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій.

Таким чином, великі ГЕС залишаються у сфері обов’язкової участі в аукціонних механізмах, тоді як сонячна, вітрова генерація, біоенергетика та мала гідроенергетика отримують право самостійно обирати модель участі.

Такий підхід відповідає курсу на розвиток енергетичної децентралізації, яка у 2026 році визначається одним із ключових напрямів трансформації енергетичного сектору України.

Постанова також змінює підхід до визначення поняття «продавець» у Порядку. Відповідні зміни внесені до пункту 16 пункту 3 документа, де термінологію приведено у відповідність до нової моделі функціонування ринку електроенергії.

Якщо попередня редакція прямо пов’язувала статус продавця з виробниками, яким встановлено «зелений» тариф, або суб’єктами, що отримали право на державну підтримку за результатами аукціонів, то нова редакція відмовляється від такого підходу.

Натомість Постанова № 644 використовує більш нейтральний опис — через категорії розподіленої генерації та виробництва електроенергії з альтернативних джерел, а також акцентує на реалізації електроенергії на добровільних засадах.

Фактично це свідчить про поступовий перехід від моделі спеціальних тарифних пільг до ринкової моделі регулювання, де ключове значення матиме не форма державної підтримки, а тип генерації та умови участі на ринку електроенергії.

Запровадження добровільної участі розподіленої генерації в аукціонних механізмах має суттєво вплинути на конкурентне середовище на ринку електроенергії. Очікується, що нові правила посилять принципи добросовісної конкуренції та недискримінаційного доступу, оскільки можливість виходу на ринок отримує значно ширше коло малих виробників електроенергії.

Зміни також впливають на механізм проведення спеціальних торгових сесій для ДП «Гарантований покупець». Якщо раніше процедура була фактично орієнтована на виробників, які працювали за «зеленим» тарифом, то після ухвалення Постанови № 644 участь в аукціонних механізмах для частини виробників альтернативної енергії набуває добровільного характеру.

Для малих виробників розподіленої генерації це означає можливість реалізовувати електроенергію через стандартні біржові продукти — BASE, PEAK та OFFPEAK. Такий підхід робить їхні пропозиції більш зрозумілими та прогнозованими для постачальників універсальних послуг і інших учасників ринку.

Малі електростанції отримують право самостійно визначати найбільш вигідний момент для участі в аукціоні, не будучи прив’язаними до жорстких регуляторних графіків.

Окремо документ зберігає технологічне розмежування між різними типами генерації. Велика гідроенергетика, а також окремі види газової генерації й надалі залишаються у сфері більш жорсткого державного контролю через механізм обов’язкових аукціонів.

Водночас чинними залишаються механізми гарантійних внесків, аукціонних свідоцтв та регламентів проведення торгів, що забезпечує стабільність для учасників ринку, які вже працюють у системі.

